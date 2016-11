Aussichtspunkt in Fonyód kippt

Im Oktober wurde Wizz Air auf der Grundlage der Datenerfassungen und Analysen der australischen Gesellschaft Centre for Aviation (CAPA) als beste low-cost airline des Jahres 2016 eingestuft. Die ungarische Fluggesellschaft hat ihren Sitz in Vecsés bei Budapest und verfügt über 24 Basen in vierzehn Ländern. Wizz Air ist damit die bedeutendste Fluggesellschaft dieser Art in Mittel- und Osteuropa, sowie die größte Airline in Ungarn.

