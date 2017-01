Trauer um Roman Herzog in Budapest

Die Deutsche Botschaft Budapest gibt bekannt, dass aus Anlass des Todes des ehemaligen Bundespräsidenten, Roman Herzog, in der Botschaft in Budapest, Úri utca 64-66, am 12. Januar von 10 bis 16 Uhr und am 13. Januar von 9 bis 13 Uhr ein Kondolenzbuch ausliegt, in das sich Bürgerinnen und Bürger eintragen können. Der Zutritt zum Botschaftsgebäude ist nur mit gültigem Ausweis und nach einer Sicherheitskontrolle möglich.





Roman Herzog verstarb am 10. Januar im Alter von 82 Jahren. Er hatte von 1994 bis 1999 das Amt des Bundespräsidenten inne. Bundespräsident, Joachim Gauck, sagte zum Tod von Bundespräsident a. D., Roman Herzog, am 10. Januar 2017:

„Roman Herzog ist gestorben. Zusammen mit vielen anderen Menschen in Deutschland bin ich sehr traurig über seinen Tod. Ich denke in diesen Stunden an seine Frau, an seine Söhne, die Verwandten und Freunde und bin mit meinen Gedanken bei ihnen.

Roman Herzog war eine Persönlichkeit, die das Selbstverständnis unseres Landes und das Miteinander unserer Gesellschaft geprägt und gestaltet hat: Er war Staatsrechtler, Politiker, Richter und Präsident des Bundesverfassungsgerichts, und er war unser Staatsoberhaupt. Als Gestalter von Politik und Recht hat er uns immer wieder aufgefordert, alle Kräfte für die Erhaltung und Festigung unserer Demokratie einzusetzen.

Roman Herzog hat Reformbereitschaft angemahnt, als die Bundesrepublik dieser Mahnung in besonderer Weise bedurfte. Wie notwendig Veränderungen sind, um Wohlstand und soziale Sicherheit zu gewährleisten, hat er uns immer wieder vor Augen geführt.

Roman Herzog war ein freiheitsliebender kritischer Geist und Vordenker. Er war ein Mann der klaren Worte. Damit trug er viel zur Verständigung zwischen Bürgern und Politik bei und erwarb sich Respekt und große Sympathie bei unzähligen Menschen. Er genoss Vertrauen, weil er eine klare und menschliche Art zu denken hatte und weil er aus tiefster Überzeugung sich für dieses Land und Europa einsetzte – und auch weil er seinen Mitmenschen mit Takt und Umsicht begegnete.

An den Zweiten Weltkrieg, den er als Kind erlebte hatte, hatte Roman Herzog noch eigene Erinnerungen, und so war für ihn eine der wichtigsten Aufgaben, die Erinnerung an die dunkelste Zeit Deutschlands wachzuhalten. Er begründete den Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar, dem Tag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz.

Roman Herzog hat als Bundespräsident viel für Versöhnung und Verständigung, Vertrauen und gute Nachbarschaft bewirkt. Er hat Deutschland in der Welt in herausragender Weise repräsentiert.

Mit großem Respekt und tiefer aufrichtiger Dankbarkeit nehmen wir Abschied von einem Mann, der mit seinem Denken und Handeln Maßstäbe gesetzt hat, an denen sich die künftig lebenden Generationen ausrichten können. Roman Herzog hat sich um unser Land und um Europa verdient gemacht. Wir werden ihn dankbar in Erinnerung behalten.“