Verstöße gegen die Angelordnung am Balaton

Zwischen Juli und November 2016 erstatteten die Fischwächter des Balaton in 143 Fällen Anzeige im Zusammenhang mit Verstößen gegen die Angelordnung, sagte der Leiter für den Schutz des Fischbestandes bei der Fischwirtschaft gAg Balaton (Balatoni Halgazdálkodási Zrt), Mihály Havranek, dem Internetportal hirbalaton.hu. Diese Zahl deckt sich in etwa mit der Zahl der Anzeigen im ersten Halbjahr 2016.





Nach Auswertung der Vorfälle zeigt sich, dass in den Sommermonaten das Angeln ohne Genehmigung charakteristisch ist, während in den Herbstmonaten eher die tägliche und die jährliche Fangquote überschritten werden. In der zweiten Hälfte des letzten Jahres wurden 43 Angler ohne Angelschein und 15 ohne territoriale Genehmigung ertappt. In 53 Fällen stellten die Fischwächter Angler, die mehr Angelruten ausgeworfen hatten, als erlaubt. Es gab sogar Angler, die statt der erlaubten zwei bis zu fünf Angelruten verwendeten.

26 Angler wurden ertappt, als sie entweder die Fangquote überschritten oder den aktuellen Fang nicht oder falsch in ihr Fangbuch eingetragen hatten, obwohl das Fälschen des Fangbuches als Delikt der Urkundenfälschung gilt. Die Fischwächter fanden auch verlassene Ausrüstungen, die sie einsammelten. Vermutlich hatten sich die „Schwarzangler“ schnell aus dem Staub gemacht, als die Kontrolleure kamen. Die Eigentümer melden sich in der Regel nicht, um ihre Ausrüstung abzuholen, so Mihály Havranek.

Im Zusammenhang mit den 143 Anzeigen wurde bereits in 114 Fällen ein Beschluss gefasst und Geldbußen in Höhe von zusammen 1.930.000 Forint verhängt. Insgesamt wurden 498 Monate Angelverbot wegen Verstößen gegen die Angelordnung ausgesprochen.