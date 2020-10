Dissinger und Lemke kehren in Handball-Nationalteam zurück

Der neue Handball-Bundestrainer Alfred Gislason wird sein Länderspieldebüt mit den früheren Europameistern Christian Dissinger (Vardar Skopje) und Finn Lemke (MT Melsungen) bestreiten.

Die beiden Rückraumspieler kehren für die EM-Qualifikationsspiele am 5. November in Düsseldorf gegen Bosnien-Herzegowina sowie am 8. November in Tallinn gegen Estland ins Nationalteam zurück, wie der Deutsche Handballbund (DHB) mitteilte.

Angeführt wird das 21 Spieler große Aufgebot von Kapitän Uwe Gensheimer (Rhein-Neckar Löwen). Im Tor setzt Gislason in seinen ersten Partien als Nationalcoach auf Andreas Wolff (KS Kielce), Johannes Bitter (TVB Stuttgart) und Silvio Heinevetter (MT Melsungen). Paul Drux und Fabian Wiede von den Füchsen Berlin stehen dagegen zunächst nur im erweiterten Kader.

«Ich freue mich darauf, die Arbeit mit der Nationalmannschaft fortsetzen und endlich mit dem Team trainieren zu können. Wir werden das Beste aus diesen gemeinsamen Tagen machen», sagte der 61 Jahre alte Nachfolger von Christian Prokop. Eigentlich hätte Gislason sein Debüt schon im März gegeben, wegen der Corona-Pandemie fiel das Länderspiel gegen die Niederlande in Magdeburg aber kurzfristig aus.

Neben Dissinger und Lemke setzt Gislason im Rückraum auch auf den 20-jährigen Juri Knorr (GWD Minden) und den 22-jährigen Sebastian Heymann (Frisch Auf Göppingen).