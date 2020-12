Rettungsaktion beseitigt 400 Tonnen mit Öl kontaminierten Müll bei Budapest

Wasserwirtschaftsexperten haben mehr als 400 Tonnen mit Öl verunreinigte Abfälle aus einem Regenwasserkanal bei Szigetszentmiklós entfernt, der in den Ráckeve-Arm der Donau am Stadtrand von Budapest mündet – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Weitere 14.000 Liter mit Öl verunreinigtes und in Plastiktanks gepumptes Wasser wird eine Firma im Laufe des Tages von dem Gelände südlich von Budapest entfernen, wo letzte Woche eine große Menge Altöl in den Kanal geschüttet wurde, so die nationale Wasserwirtschaftsdirektion OVF.

Die Zentrale Wasserwirtschaftsdirektion der Donau wurde am 12. Dezember von einem Bürger über die massive Ölverschmutzung im Auslauf des Szigetszentmiklós-Regenwasserkanals und im Schilf alarmiert. Die Behörde sagte, sie habe „eine große Menge eines dunklen, dichten Kohlenwasserstoffderivats an der Mündung des Ráckeve-Zweigs“ gefunden. Das Öl sei „im Wasser auf der gesamten Länge des Kanals sowie in der Vegetation auf einer Fläche von 2.000 Quadratmetern mit einer Dicke zwischen 2 und 5 Zentimetern“ vorhanden gewesen. Eine polizeiliche Untersuchung sei im Gange, teilte die Behörde mit.

Wasserwirtschaftsexperten führen die Beseitigung des kontaminierten Mülls in Zusammenarbeit mit Experten einer lokalen Naturschutzbehörde von dem unter Naturschutz stehenden Gelände durch, so die OVF in einer Erklärung. Ein Sanierungsplan für eine 1.836 Quadratmeter große Fläche des kontaminierten Grundstücks sei bereits erstellt worden, hieß es.