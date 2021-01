Deutsche Biathletinnen gewinnen Staffelrennen

Die deutschen Biathletinnen haben beim Heim-Weltcup in Oberhof den ersten Staffelsieg seit knapp zwei Jahren gefeiert.

Das Quartett mit Vanessa Hinz, Janina Hettich, Denise Herrmann und Franziska Preuß setzte sich mit nur fünf Nachladern souverän mit 17,4 Sekunden Vorsprung vor Belarus und Schweden durch. In den bisherigen beiden Staffelrennen in diesem Winter hatte es für Vize-Weltmeister Deutschland bislang nur einmal für das Podium gereicht, als das Team Dritte in Kontiolahti wurde. Zuvor siegte Deutschland letztmals im Februar 2019 beim Weltcup im kanadischen Canmore. Damals waren Hinz und Herrmann schon dabei.

Insgesamt ist es für die deutschen Skijäger in diesem Winter erst der zweite Sieg überhaupt. Zuvor hatte nur Arnd Peiffer bei den Männern im Dezember in Hochfilzen gewonnen.