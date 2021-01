Bayer mit Wirtz und Aranguiz – BVB mit Delaney und Akanji

Bayer Leverkusen kann im Verfolger-Duell der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Dortmund wieder mit Ausnahmetalent Florian Wirtz auflaufen und beginnt überraschend auch mit Kapitän Charles Aranguiz.

Der 17-Jährige Wirtz war nach drei Pflichtspielen Pause wegen einer Überbelastung im Knie am Sonntag ins Training zurückgekehrt. Der Chilene Aranguiz sollte nach seiner dreimonatigen Muskelverletzung eigentlich langsam herangeführt werden, steht aber wegen des Ausfalls von Julian Baumgartlinger wegen muskulärer Probleme erstmals seit Oktober wieder in der Startelf. Der von Manchester United verpflichtete Rechtsverteidiger Timothy Fosu-Mensah steht erstmals im Kader.

Beim BVB ersetzt wie erwartet Thomas Delaney im defensiven Mittelfeld den gesperrten Emre Can, der wiederum zuletzt den verletzten Axel Witsel (Achillessehnenriss) ersetzt hatte. Der Däne Delaney hat in dieser Saison erst zwei Bundesliga-Spiele von Anfang an gemacht. Der verletzte Dan-Axel Zagadou wird ebenfalls wie erwartet von Manuel Akanji in der Innenverteidigung ersetzt. Der Schweizer war beim 1:1 gegen Mainz schon für den Franzosen eingewechselt worden.

Hertha BSC tritt doch mit Matheus Cunha in der Startelf gegen die TSG 1899 Hoffenheim an. Trainer Bruno Labbadia hatte einen Einsatz des Brasilianers in der Anfangsformation am Vortag wegen dessen Leistenproblemen noch kategorisch ausgeschlossen. Der 21-Jährige ersetzt im offensiven Mittelfeld Dodi Lukebakio, mit dem Labbadia zuletzt unzufrieden war. Ansonsten lässt der Hertha-Coach sein Team im Olympiastadion im Vergleich zum 0:0 beim 1. FC Köln unverändert. Als Doppelspitze kommen wieder Jhon Cordoba und Krzysztof Piatek zum Einsatz.

Auch Sebastian Hoeneß nimmt bei der TSG 1899 Hoffenheim nach dem 0:0 gegen Arminia Bielefeld nur eine Änderung in der Startelf vor. Christoph Baumgartner rückt für Ihlas Bebou ins Team. Hertha und Hoffenheim hoffen auf den Plätzen 13 und 14 nach einer für beide Clubs enttäuschenden Hinrunde in der Fußball-Bundesliga auf eine sportliche Wende.