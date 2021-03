Spielhalle geschlossen – welche Alternativen während des Lockdowns?

Die Corona-Pandemie geht uns alle an! In zahlreichen Ländern dieser Welt besteht ein Lockdown, außer den lebensnotwendigen Geschäften haben alle anderen Institutionen geschlossen. Shoppen, Restaurantbesuche oder Freizeitvergnügen wie der Besuch einer Spielhalle sind unmöglich geworden. Doch deswegen auf alles verzichten? Das ist nicht nötig und auch ganz ohne Ansteckungsgefahr kannst du dich zu Hause auf vielfältige Art und Weise beschäftigen.

Online-Casinos für den Freizeitspaß in den eigenen vier Wänden

Es ist für die meisten Menschen ein spannendes Gefühl, wenn die Walzen des Automaten rollen und das Adrenalin steigt. Die Spielhalle ist ein Ort, an dem sich Menschen unterschiedlicher Art treffen und zocken. Doch in den letzten Jahren hat das Online-Casino immer mehr an Wichtigkeit zugenommen und gerade jetzt, im Zeitalter von Corona und von wechselnden Lockdowns, ist die Onlinevariante des Casinovergnügens wichtiger denn je.

Niemand weiß, wie lange Casinos und Co. geschlossen bleiben müssen. Niemand weiß, wann es wieder möglich ist die Spielbank zu besuchen oder den Abend in der Spielhalle zu verbringen. Doch jeder weiß, dass Zocken eine tolle Entspannungsmöglichkeit ist und den allermeisten Menschen Spaß bringt.

Der Zuwachs bei Online-Casinos sind den Hyperino Erfahrungen zur Folge groß und auch andere Casinos wissen, dass die Menschen sich in dieser schweren Zeit nach Abwechslung und Spaß sehnen. Wenn auch du dich nicht mehr trübsinnig auf das Fernsehprogramm verlassen möchtest, sondern deinen Hobbys wieder nachgehen magst, sind Online-Casinos eine gute Wahl.

Das passende Online-Casino finden

Freizeitbeschäftigungen ohne TV gibt es zuhauf! Eine davon ist der Besuch eines Online-Casinos. Damit dieses Abenteuer jedoch nicht mit Missmut endet, solltest du dir ein Casino nach deinem Gusto aussuchen. Wichtig ist hierbei nicht nur das persönliche Wohlbefinden, sondern auch die Seriosität. Ein Vergleich ist wichtig, denn die Anbieter konkurrieren natürlich miteinander und diesen Effekt solltest du dir zunutze machen. Du bist als Kunde der König und nur die besten Angebote sollten dir gut genug sein.

Zu den wichtigsten Kriterien für ein seriöses Casino gehören:

ein guter Einzahlungsbonus

Boni für Bestandskunden

eine vielfältige Spielauswahl

ein guter Support

gute Rezensionen von anderen Nutzern

eine gute Auszahlungsquote

ein Angebot für das Smartphone

faire Ein- und Auszahlungsbedingungen

Gleich am Anfang empfiehlt es sich einen Blick auf das Angebot zu werfen. Menschen sind vielfältig und entsprechende Vielfalt solltest du auch bei einem Online-Casino erwarten dürfen. Von Slotspielen über Tischspiele, bis hin zu Livespielen sorgt ein großes Portfolio für einen guten Eindruck und für eine eindeutige Empfehlung. Es ist immer auch ratsam, einen Blick auf die Rezensionen anderer Nutzer zu werfen. Hohe Zufriedenheit = eine hohe Chance, dass es auch dir hier gefallen wird. Doch noch viel wichtiger sind seriöse Vergleichsportale, die dir einen unabhängigen und objektiven Eindruck vom Casino verschaffen. So kannst du herausfinden, welche Pros- und Contras dich auf einer Website erwarten.

Die Sache mit dem Bonus

Die Bonushöhe ist nicht als einziges Kriterium entscheidend für ein seriöses Casino. Auch die Umsatzbedingungen sind nicht außer Acht zu lassen. Ein guter Bonus, dessen Bedingungen du nicht umsetzen kannst, ist nicht viel wert. Achte daher weniger auf die Höhe, als vielmehr auf die Bedingungen, um ein gutes Casino zu finden.

Ebenso entscheidend ist der Umgang mit Bestandskunden. Nicht nur als Neukunde erfreust du dich an einem Bonus, sondern auch als treuer Stammkunde. Hier können Boni bei Einzahlungen, geschenkte Freispiele oder Booster-Runden dafür sorgen, dass ein Casino besonders empfehlenswert ist.

Die Ein- und Auszahlungsbedingungen

Je nach Casino hast du mehr oder weniger vielfältige Einzahlungsmöglichkeiten zur Verfügung. Es kann hilfreich sein hier vorab einen Blick drauf zu werfen, insbesondere wenn du eine bestimmte Zahlungsart präferierst. Auch die Dauer der Auszahlung ist wichtig, denn natürlich möchtest du keinen Monat auf dein gewonnenes Geld warten. Achte auch darauf, dass dein favorisiertes Casino keine Gebühren für die Auszahlung nimmt, denn das würde deinen Gewinn schmälern. Die allermeisten seriösen Casinos berechnen keine Gebühr für die Auszahlung.

Wichtig: Bei der ersten Auszahlung wirst du nach deinen persönlichen Daten und nach einer Legitimation gefragt. Dieser Prozess dient dem Schutz vor Geldwäsche und ist legal und sogar wünschenswert. Wenn du den Auszahlungsprozess beschleunigen möchtest, kannst du die angeforderten Daten direkt bei der Anmeldung hochladen.

Weitere Kriterien für Spaß im Casino

Wichtig ist vielen Nutzern auch ein Angebot auf dem Smartphone. Nicht immer hast du Zeit am PC zu sitzen oder du möchtest einfach unterwegs die Walzen zum Glühen bringen. Gute Casinos bieten dir Apps oder mobile Versionen an, bei denen du dich austoben kannst. Schau dir das mobile Angebot vor deiner Anmeldung an, so dass du nicht auf deinen Computer zum Spielen angewiesen bist.

Schließlich spielt auch die Auszahlungsquote noch eine große Rolle. Bei einem guten Casino sollte die „PBR“ (Pay by Ratio“) über 90 Prozent liegen.

Zu guter Letzt ist ein herausragender Support eines der wichtigsten Kriterien für ein seriöses Casino. Denn der Support ist dein Ansprechpartner, wenn du Fragen zu Ein- und Auszahlungen oder rund um das Casino hast. Ein deutschsprachiger Support bringt viele Vorteile, wenn du der englischen Sprache zum Beispiel nicht mächtig bist.

Fazit: Zu Hause die Möglichkeiten entdecken

Trotz Corona musst du auf dein Hobby, das Zocken, auch zu Hause nicht verzichten. Das Online-Casino bietet dir eine deutlich größere Auswahl als die Spielhalle vor Ort und oft sogar eine höhere Auszahlungsrate. Hinzu kommt, dass du keine Kleiderordnung mehr beachten musst, sondern dich bequem von deinem Sofa aus, sogar im Schlafanzug, vergnügen kannst.