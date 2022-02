Biologische Zahnarztpraxis RELAX DENTAL FOGÁSZAT in Hévíz

Gesundheit beginnt im Mund!

Die Zahnarztpraxis RELAX DENTAL in Hévíz bietet Ihnen das gesamte Leistungsspektrum der Zahnmedizin und Oralchirurgie. Sie erwarten exzellente, erfahrene Experten und modernste Technologien.





FESTE ZÄHNE SCHON IN 1 WOCHE!

Die hervorgehobenen Leistungen sind die ästhetische Zahnheilkunde und sofort belastbare Implantate: Implantat und Zahnersatz können mit minimalem chirurgischen Eingriff schon innerhalb 1 Woche fertiggestellt werden (IHDE, ROOTT).

Die Zahnarztpraxis bemüht sich, ihren Patienten eine Behandlung zu ermöglichen, die ihren Bedürfnissen und ihren finanziellen Möglichkeiten am besten entspricht. Großen Wert legt man auf schmerzfreie Lokalanästhesie und Behandlungen. Für den von RELAX DENTAL angefertigten Zahnersatz gewährt die Zahnarztpraxis eine Garantie.

Dr. Erzsébet Hegedüs, ist seit nunmehr 32 Jahren die leitende Zahnärztin der Zahnarztpraxis RELAX DENTAL FOGÁSZAT in Hévíz. Die Zahnarztpraxis befindet sich im größten Tourismusparadies Ungarns, an der am meisten frequentierten Stelle in der Stadt: am großen städtischen Parkplatz.

Zusatzleistungen: RELAX DENTAL bucht Ihnen Ihren Wünschen gemäß eine Unterkunft. Die von RELAX DENTAL gebuchte Unterkunft ist im Falle der gleichzeitigen Anfertigung des Zahnersatzes für Unter- und Oberkiefer KOSTENLOS! Die Zahnarztpraxis sichert Ihnen gegebenenfalls auch den Flughafentransfer.

Wenden Sie sich vertrauensvoll an RELAX DENTAL!

Kontaktdaten:

8380 Hévíz, Széchenyi u. 2

Telefon: 0036 (30) 9397-487

E-Mail: info@hevizrelaxdent.com

Homepage: www.hevizrelaxdent.com