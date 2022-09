Cafe Aachen: Leckeres Frühstück in Aachen bei Frankys Farm!

Frankys Farm ist Dein gemütliches Cafe in Aachen mit dem gewissen Extra. Bei uns kannst du neben leckerem Kaffee mit oder ohne CBD auch ein köstliches Frühstück in Aachen genießen! Mit einem nahrhaften und herzhaften Frühstück startest Du voller Energie und guter Laune in den Tag. Frankys Farm in Aachen vergrößert sich und bietet jetzt auch ein reichhaltiges Frühstück an. Dies ergänzt den bisherigen Fokus auf CBD-Produkte im Laden und im Onlineshop.

Neben Hanf können die Besucher auch frische Säfte, Matcha-Tee und Müsli genießen. Und es liegt mitten in der historischen Innenstadt.

Beginne Deinen Tag kulinarisch unbeschwert mit einem leckeren Frühstück und freue Dich auf eine wunderbare Zeit in dieser schönen Stadt. Unser Trendcafé in Aachen erwartet Dich zu einem leckeren Aachener Frühstück oder erweiterten Variationen, wie Brunch mit einer Vielzahl köstlicher Spezialitäten, dazu frisch duftendem Kaffee oder Tee.

Leckeres Frühstück in Aachen ab jetzt bei Frankys Farm!

Das Frühstück gilt für viele als die wichtigste Mahlzeit des Tages. Deshalb legen wir von Frankys Farm besonderen Wert darauf, es euch so lecker und gesund wie möglich zu machen. Neben Kaffee-Spezialitäten aus aller Welt, gibt es bei uns auch abwechslungsreiche Frühstücksgerichte.

Neben qualitativ hochwertigen Zutaten, begeistert euch auch unser freundliches Personal sowie ein Ambiete zum Wohlfühlen. Bei uns könnt ihr euch ganz wie Zuhause fühlen. In unserem Cafe Aachen habt ihr die Möglichkeit, euch richtig zu entspannen und unbeschwert euer Frühstück zu genießen. Das ist unser herzliches Anliegen. Der Kaffee schmeckt ausgezeichnet und man kann ihn wahlweise auch mit laktosefreier Hafermilch bestellen sowie wahlweise mit CBD. Das Ambiente ist ruhig und gemütlich mit einem orientalischen Flair, der sowohl Jung als Alt anspricht.

Genießt den Augenblick bei einem leckeren Frühstück in Aachen!

Hier triffst Du in einer gemütlichen Lounge auf stilvolle und trendige Menschen aus vielen Ländern. So bunt wie das abwechslungsreiche Aachener Treiben, ist auch die Auswahl an Gerichten bei Frankys Farm. Unser Cafe in Aachen bedient eine breite Palette an Geschmäckern und kulinarischen Vorlieben. Du kannst aus einer Vielzahl von Frühstücksprodukten wählen. Mit einer Auswahl an deutschen und internationalen Frühstücksspezialitäten erfüllt Frankys Farm die unterschiedlichen Geschmäcker, Bedürfnisse und Anforderungen der Gäste an ein köstliches Frühstück.

Müslis aus Haferflocken, Dinkel-, Weizen- oder Reisflocken regen die Verdauung an versorgen den Körper mit wichtigen Ballaststoffen. Bei uns kommen auch Veganer auf den Geschmack, denn zu unseren Müslis kann man nicht nur Kuhmilch wählen sondern auch pflanzliche Milch. Wähle einfach die Müsli- und Milchkombination, die am besten zu Dir passt. Getrocknete Früchte wie Datteln, Rosinen, Aprikosen oder Feigen verleihen dem Müsli zudem einen süßen Geschmack. Wem das aber noch nicht reicht, kann auch etwas Honig oder Agavendicksaft dazunehmen.

Neben dem klassischen Müsli bieten wir euch auch köstliche Bowls an. Zu dem Porridge-Gericht kannst Du auch Joghurt oder Quark genießen mit verschiedenen Toppings für jeden Geschmack. Eine herzhafte Joghurt-Bowl mit Früchten und Chiasamen ist praktisch, lecker und gesund. Der perfekte Start in Deinen Tag!

Zu eurem Frühstück bieten wir euch:

Kaffee aus der ganzen Welt

Matcha-Tee

Verschiedene schwarze und grüne Tees

Früchtetees

wahlweise mit CBD

uvm.

Für die meisten Deutschen gehört zu einem guten Frühstück natürlich auch ein guter Kaffee. Eine Tasse Kaffee in unserem Frühstücksrestaurant vor dem eigentlichen Frühstück regt den Gaumen an und stimuliert gleichzeitig die Sinne. Hier trinkt man nicht einfach nur auf die Schnelle. Lasse Dein köstliches Heißgetränk Schluck für Schluck auf der Zunge zergehen und spüre, wie sich der Duft sanft ausbreitet und Dich entspannt. So machen es die Kaffeeexperten richtig. Die Herkunft eines guten Kaffees erkennt man am Geschmack.

Genieße die gemütliche Atmosphäre bei uns und wenn Du noch nicht in diesem Cafe in Aachen warst, statte uns auf jeden Fall einen Besuch an unserer trendigen Location ab. Lasse die entspannte Atmosphäre auf Dich wirken und freuen Dich über neue Bekanntschaften und interessante Gespräche mit Gästen und unseren Kellnern. Oder entspanne Dich einfach bei deinem ersten Kaffee des Tages. Bei einem hochwertigen Frühstück mit unverwechselbar orientalisch-künstlerischem Flair fällt der Alltagsstress geschwind von Dir ab. Bei uns kannst Du ganz Du selbst sein und Dich bei einem hervorragenden Kaffee ausruhen. Egal ob Cappuccino, Latte Macchiato, frisch gebrühter Kaffee, Flat White oder Mokka, hier ist für jeden etwas dabei. Aber auch unsere schwarzen und grünen Tees, die übrigens nicht weniger Koffein enthalten, sind sehr beliebt. Ob eine Teekanne für den besonders Durstigen oder ein Kulturtee Deiner Wahl, der gute Geschmack wird Dich bestimmt überzeugen. Wer es lieber kalt mag, kann auch unsere frischgepressten Säfte probieren.

Frankys Farm: Die Empfehlung für Cafe in Aachen!

Gesundes Frühstück gepaart mit gesundheitsfördernden CBD-Produkten, nettem Personal und in moderner, angenehmer Atmosphäre. Besser kann Dein Tag nicht beginnen!

Frankys Farm steht nicht nur für faire Preise und herausragenden Service, sondern auch für Top-Qualität, von der Du dich gerne selbst überzeugen kannst. Wir freuen uns auf Deinen Besuch!