Nach 30 Jahren: Mauro Tenebrusa nimmt Abschied von seinem Lokal in Zamárdi

Jetzt endet dort eine Ära, denn Mauro Tenebrusa hat sein Lokal übergeben. Das Restaurant in Zamárdi liegt direkt am Balatonufer und ist seit 1992 saisonal geöffnet.





Mauro hat in dieser Zeit mit großem Erfolg die süditalienische Küche nach Ungarn gebracht. Nach einem langen Arbeitsleben in der Gastronomie hat sich Mauro Tenebrusa, Besitzer des Restaurants „Mauro Ristorante Pizzeria“ in Zamárdi, dazu entschlossen, in den Ruhestand zu gehen. „Du schaffst diese Arbeit nur, wenn du sie mit Liebe und Seele machst“, sagt Mauro über die Zeit als Gastgeber. Aber irgendwann kommt die Zeit, wo man loslassen muss, auch wenn es schwer fällt.

Das über die Grenzen der Balatonregion hinaus bekannte Restaurant hat seit Mai einen neuen Eigentümer. Das Restaurant Mauro ist so etwas wie eine Institution in Zamárdi. Wer aber jetzt glaubt, dass Mauro nun seinen Platz an der Sonne tauscht, hat sich geirrt. Denn ganz loslassen kann er nach 30 Jahren im Restaurant nicht so einfach. Er wird auch in Zukunft dem neuen Eigentümer János Gazsó und seinem Team vom Restaurant Mauro weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen. Also kann es sein, dass man Mauro auch ab und zu wieder im Restaurant antrifft. Das Restaurant ist jeden Tag von 11.00 – 23.00 Uhr geöffnet.

Restaurant Mauro

8621 Zamárdi, Kiss Ernö ut.1

Website: www.mauro.hu

Text/Fotos: Peter Wolf