Ein Prüfbericht zu einem Zufallszahlengenerator beantwortet technische Fragen innerhalb eines festgelegten Untersuchungsumfangs. Er bestätigt nicht automatisch sämtliche Eigenschaften eines Casinos oder aller dort angebotenen Spiele.

Wenn im Zusammenhang mit Fugu Casino auf einen Testnachweis verwiesen wird, müssen deshalb Aussteller, Prüfgegenstand und Geltungsbereich nachvollziehbar sein. Zu unterscheiden sind insbesondere statistische Tests der erzeugten Zahlen, die Prüfung ihrer Verwendung im Spiel und Untersuchungen zur Vorhersagbarkeit. Erst diese Abgrenzung zeigt, welche Schlussfolgerungen ein Dokument trägt und welche Fragen offenbleiben.

Geprüfter Anbieter und erfasste Softwareversion

Der Name auf einem Bericht muss zunächst der richtigen Rolle zugeordnet werden. Auftraggeber, Spieleentwickler, Betreiber und Anbieter einer technischen Komponente können verschiedene Unternehmen sein. Ein Bericht über den Generator eines Entwicklers ist keine Prüfung des gesamten Casinos, in dessen Katalog dessen Spiele erscheinen.

Ebenso wichtig ist der konkrete Prüfgegenstand. Untersucht worden sein kann eine RNG-Bibliothek, eine serverseitige Komponente oder ein vollständiges Spiel einschließlich seiner Ergebnisermittlung. Werden mehrere Produkte genannt, muss erkennbar sein, welche davon tatsächlich umfasst sind. Eine gemeinsame technische Grundlage bedeutet nicht zwangsläufig, dass jede darauf aufbauende Spielvariante geprüft wurde.

Versionen, Build-Kennungen oder Prüfsummen helfen, den untersuchten Stand zu identifizieren. Eine Prüfsumme lässt sich allerdings nur dann für einen Vergleich nutzen, wenn die entsprechende Datei oder eine verlässliche Zuordnung verfügbar ist. Außenstehende können aus einer veröffentlichten Kennung allein meist nicht feststellen, welche Software auf einem entfernten Server ausgeführt wird.

Fehlt eine Versionsangabe in einer öffentlichen Kurzfassung, kann sie im vollständigen Bericht oder in einer Anlage enthalten sein. Diese Lücke sollte geklärt werden, bevor das Dokument als Beleg für den aktuellen Betrieb verwendet wird.

Statistische Tests und ihre Aussagekraft

Statistische Tests untersuchen, ob beobachtete Daten mit bestimmten Annahmen vereinbar sind. Bei einem RNG können dazu die Häufigkeit einzelner Werte, Verteilungen von Zahlenfolgen oder Abhängigkeiten zwischen Ausgaben gehören. Welche Tests sinnvoll sind, hängt von der Art der Ausgabe und dem vorgesehenen Einsatz ab.

Ein Test auf Gleichverteilung ist beispielsweise nur dann passend, wenn für die untersuchten Werte tatsächlich eine Gleichverteilung erwartet wird. Sichtbare Spielergebnisse müssen dagegen nicht gleich wahrscheinlich sein. Ein seltener hoher Gewinn und eine häufige kleine Auszahlung können Teil einer korrekt umgesetzten, ausdrücklich ungleichmäßigen Verteilung sein.

Testergebnis, Stichprobe und Fehlinterpretationen

Ein p-Wert ist weder die Wahrscheinlichkeit, dass der Generator fair ist, noch die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ergebnis „echter Zufall“ war. Er beschreibt unter den Annahmen eines bestimmten Modells, wie ungewöhnlich ein mindestens ebenso stark abweichendes Testergebnis wäre. Ohne Kenntnis von Test, Schwelle und Stichprobe lässt sich die Zahl kaum sinnvoll einordnen.

Auch geeignete Zufallsquellen können bei einzelnen Tests auffällige Ergebnisse liefern. Werden viele Tests durchgeführt, muss dieser Umstand bei der Gesamtbewertung berücksichtigt werden. Ein einzelner auffälliger Wert beweist daher ebenso wenig einen Fehler, wie eine Reihe bestandener Tests vollständige Fehlerfreiheit beweist.

Für die Interpretation sind insbesondere folgende Angaben relevant:

Welche Daten untersucht wurden: rohe RNG-Ausgaben, umgewandelte Werte oder Spielergebnisse.

Wie groß die Stichprobe war und unter welchen Bedingungen sie erzeugt wurde.

Welche statistischen Eigenschaften geprüft und welche Entscheidungskriterien verwendet wurden.

Wie Auffälligkeiten, Wiederholungsprüfungen und Einschränkungen bewertet wurden.

Fehlende Auffälligkeiten bedeuten nur, dass die gewählten Tests in der untersuchten Stichprobe keinen entsprechenden Befund ergeben haben. Sie schließen weder jede statistische Abhängigkeit noch eine technisch mögliche Vorhersage aus.

Prüfung der Ergebniszuordnung im Spiel

Zwischen einem erzeugten Zahlenwert und dem sichtbaren Ergebnis liegt die Spiellogik. Sie ordnet Werte beispielsweise einer Kartenreihenfolge, einer Position auf virtuellen Walzen oder einem Roulettefeld zu. Ein korrekt arbeitender Generator kann deshalb Teil eines fehlerhaften Spiels sein, wenn diese Zuordnung nicht dem vorgesehenen Modell entspricht.

Die Prüfung muss unterscheiden, ob eine Gewichtung beabsichtigt oder unbeabsichtigt ist. Unterschiedliche Symbolwahrscheinlichkeiten sind nicht automatisch ein Mangel. Maßgeblich ist, ob die Implementierung die dokumentierte Verteilung und die zugehörigen Regeln korrekt umsetzt.

Ein möglicher Fehler entsteht, wenn ein Zahlenbereich ohne geeignete Behandlung auf einen kleineren Bereich abgebildet wird und dadurch bestimmte Ergebnisse häufiger werden als vorgesehen. Umgekehrt kann das regelgerechte Verwerfen einzelner Werte gerade dazu dienen, eine solche Verzerrung zu vermeiden. Das bloße Vorhandensein einer Wiederholung oder Auswahlstufe ist daher noch kein Hinweis auf Manipulation.

Je nach Prüfauftrag können Quellcodeanalysen, mathematische Berechnungen und Tests des ausführbaren Programms kombiniert werden. Nicht jeder öffentlich sichtbare RNG-Nachweis umfasst alle diese Schritte. Der Bericht muss erkennen lassen, ob lediglich die Zahlenquelle oder auch die vollständige Ergebnis- und Auszahlungslogik untersucht wurde.

Bei Spielen mit Bonuszuständen oder gespeicherten Merkmalen ist außerdem relevant, ob die Übergänge zwischen diesen Zuständen erfasst wurden. Die Prüfung einer Grundfunktion beantwortet nicht automatisch alle Fragen zu zusätzlichen Spielphasen.

Vorhersagbarkeit und technische Sicherheitsprüfung

Statistisch unauffällige Zahlen können dennoch vorhersagbar sein. Ein Verfahren kann plausible Häufigkeiten erzeugen, aber wegen einer schwachen Initialisierung oder eines offengelegten internen Zustands zukünftige Ausgaben berechenbar machen. Deshalb sind statistische Qualität und technische Sicherheit getrennte Prüffragen.

Bei einem softwarebasierten Generator können insbesondere der verwendete Algorithmus, die Herkunft seiner Initialisierungswerte und der Schutz des internen Zustands relevant sein. Entropie bezeichnet dabei vereinfacht die verfügbare Unvorhersagbarkeit einer Quelle. Eine große Menge an Daten ist nicht automatisch eine entsprechend gute Entropiequelle.

Welche Angreifermodelle berücksichtigt wurden

Die Aussage „nicht vorhersagbar“ benötigt einen Bezugspunkt. Ein Test kann untersuchen, was sich aus bereits bekannten Ausgaben ableiten lässt, oder zusätzlich berücksichtigen, ob jemand Teile des internen Zustands kennt. Das sind unterschiedliche Voraussetzungen mit unterschiedlicher Reichweite.

Ebenso muss geklärt werden, ob die Prüfung nur den Algorithmus oder auch seine Einbindung umfasst. Ein geeignetes kryptografisches Verfahren verliert Schutzwirkung, wenn geheime Zustände unzureichend abgesichert oder ungeeignete Startwerte verwendet werden. Die bloße Nennung eines bekannten Algorithmus bestätigt noch keine sichere Gesamtimplementierung.

Zugriffsrechte, Softwareintegrität und Konfigurationsverwaltung können Teil einer umfassenderen Sicherheitsprüfung sein. Ob sie tatsächlich untersucht wurden, muss aus dem Auftrag oder den dokumentierten Ergebnissen hervorgehen. Aus einer fehlenden Beschreibung in einer Kurzfassung lässt sich weder ihre erfolgreiche Prüfung noch ihre vollständige Vernachlässigung ableiten.

Gültigkeitsbereich und Aktualität eines Zertifikats

Prüfdatum, Ausstellungsdatum und gegebenenfalls Ablaufdatum erfüllen unterschiedliche Funktionen. Ein älteres Dokument ist nicht allein wegen seines Alters ungültig. Entscheidend ist, ob der geprüfte Stand noch maßgeblich ist und welche Bedingungen für Änderungen oder eine weitere Verwendung des Nachweises gelten.

Auch ein aktuelles Ausstellungsdatum beweist keine laufende Überwachung. Eine einmalige Prüfung und ein Verfahren mit wiederkehrenden Kontrollen liefern unterschiedliche Aussagen. Die Art der Nachprüfung darf nicht aus dem Wort „zertifiziert“ abgeleitet werden.

Prüfmerkmal Relevante Frage Produkt und Version Welche Komponente und welcher Softwarestand sind erfasst? Konfiguration Für welche Einstellungen oder Spielvarianten gilt das Ergebnis? Änderungsverfahren Welche Anpassungen müssen gemeldet oder erneut bewertet werden? Prüfumgebung Wie wird die untersuchte Fassung dem tatsächlichen Betrieb zugeordnet? Aktueller Status Ist der Nachweis bestätigt, eingeschränkt, ersetzt oder zurückgezogen?

Nicht jedes Update erfordert zwangsläufig eine vollständige Neuprüfung. Umgekehrt ist eine kleine Versionsänderung kein Beweis dafür, dass der ursprüngliche Befund unverändert übertragbar bleibt. Maßgeblich sind der Inhalt der Änderung und das dafür vorgesehene Bewertungsverfahren.

Wenn ein Bericht mehrere Konfigurationen umfasst, muss die relevante Variante identifizierbar sein. Besonders bei unterschiedlichen mathematischen Spielversionen genügt der gemeinsame Titelname nicht, um sämtliche Angaben zu übertragen.

Nicht erfasste Risiken außerhalb des Prüfauftrags

Ein RNG-Bericht kann technische Eigenschaften bestätigen, ohne die Zahlungsfähigkeit des Betreibers, die Bearbeitung von Auszahlungen oder die Rechtmäßigkeit des Angebots am Aufenthaltsort zu beurteilen. Auch Datenschutz, Kontosicherheit und Spielerschutz können außerhalb seines Umfangs liegen.

Selbst innerhalb der Spieltechnik sind unterschiedliche Ebenen zu trennen. Die korrekte Auswahl eines Ergebnisses garantiert nicht automatisch, dass dieses auf jedem Gerät richtig dargestellt, dem passenden Konto zugeordnet und fehlerfrei verbucht wird. Solche Vorgänge können gesonderte Prüfungen benötigen.

Auch über eine persönliche Gewinnchance in der nächsten Sitzung sagt ein bestandener RNG-Test nichts aus. Zufällige Ergebnisse können längere Verlustfolgen und wiederholte ähnliche Resultate enthalten. Die Bestätigung einer korrekten Zufallserzeugung beseitigt weder den Hausvorteil noch das wirtschaftliche Verlustrisiko.

Ein Bericht ist außerdem von einer behördlichen Erlaubnis zu unterscheiden. Ein Labor kann eine technische Komponente bewerten, ohne damit den Betrieb eines Casinos zu genehmigen. Umgekehrt erklärt eine Lizenz nicht im Detail, welche Tests an einer bestimmten Softwareversion durchgeführt wurden.

Für eine belastbare Einordnung braucht es deshalb jeweils die passende Quelle: technische Nachweise für technische Aussagen, offizielle Register für den Genehmigungsstatus und Vertragsbedingungen für die Kontonutzung. Erfahrungsberichte können auf Probleme aufmerksam machen, ersetzen aber keine dieser Prüfungen.

Echtheitsprüfung beim ausstellenden Labor

Die Gestaltung eines Zertifikats ist kein verlässliches Echtheitsmerkmal. Logos, Unterschriftenabbildungen und aufwendige Layouts lassen sich kopieren. Auch ein QR-Code beweist nichts, solange nicht geprüft wurde, zu welcher Adresse er führt.

Falls das Labor einen öffentlichen Verifikationsdienst anbietet, sollten dort Unternehmen, Produkt, Datum und Referenz mit dem vorliegenden Dokument abgeglichen werden. Der Zugang sollte unabhängig über die bestätigte Website des Labors erfolgen. Eine ähnlich geschriebene Domain oder ein nachgebautes Prüfportal ist keine offizielle Bestätigung.

Öffentliche Kurzfassung und vollständiger Bericht

Ein knappes Zertifikat kann lediglich die Zusammenfassung eines umfangreicheren Berichts sein. Fehlende technische Anhänge machen es deshalb nicht automatisch unecht. Sie begrenzen jedoch die Informationen, die sich aus der öffentlichen Fassung ableiten lassen.

Ein vollständiger Bericht kann vertrauliche Einzelheiten enthalten und muss nicht öffentlich abrufbar sein. Wenn der Umfang unklar bleibt, kann eine Anfrage an den Aussteller klären, ob das Dokument existiert, welches Produkt es betrifft und welche Aussage öffentlich bestätigt werden kann. Das Fehlen eines Suchtreffers allein beweist keine Fälschung, da nicht jedes Labor alle Nachweise veröffentlicht.

Eine digitale Signatur kann zusätzliche Hinweise auf Herkunft und Unverändertheit geben, sofern sie technisch geprüft und dem richtigen Aussteller zugeordnet wird. Ein bloß sichtbares Signaturbild leistet das nicht. Ebenso belegen eingebettete Dateiinformationen allein weder die Echtheit noch die sachliche Richtigkeit eines Berichts.

Bleiben Abweichungen beim Firmennamen, Produkt oder Status bestehen, sollte der Nachweis nicht weitergehend verwendet werden, als seine bestätigten Angaben erlauben. Eine unabhängig verifizierte Bestätigung des Ausstellers ist aussagekräftiger als die wiederholte Behauptung einer Plattform, sämtliche Spiele seien „geprüft“.