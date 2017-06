Ungarische Küche – mehr als nur Gulasch

Zu vielen ungarischen Gerichten gehört Fleisch, Gemüse, Obst, frisches Brot, Milchprodukte und Käse. In Ungarn liebt man Eintöpfe, geröstetes Schweinefleisch, Rindfleisch, Geflügel, Lamm und Wild. Gewürzt wird hauptsächlich mit Paprika, Schweinefett, Zwiebeln und dickflüssigem Sauerrahm, den man Tejföl nennt.

Verschiedene Fleischsorten zu kombinieren, ist typisch für die ungarische Küche. Früchte wie Pflaumen und Aprikosen werden mit Fleisch und pikanter Soße als Füllung für Wild und Braten gegart. Nudeln, Klöße, Kartoffeln und Reis sind typische Beilagen. Ungarische Trockenwurst, die man Kolbász nennt, sind ebenso ein wichtiger Bestandteil der Küche wie Wintersalami. Aber auch Suppen, Desserts, Gebäck und gefüllte Pfannkuchen namens Palacsinta gehören dazu.

Auch Wein wird viel getrunken. Und wenn man den richtigen für ein Abendessen mit Familie und Freunden oder ein Date auswählt, kann man seine Gäste gehörig beeindrucken.

Gulasch ist wohl eins der bekanntesten Gerichte aus der ungarischen Küche. Fast jede Region hat ihre eigene Variante, aber die Grundlagen sind immer gleich: eine Mischung aus Suppe und Eintopf mit Rindfleisch (oder manchmal Wild oder Schweinefleisch), Karotten, Kartoffeln, Gewürzen und Paprika. Und auch wenn dies eins der beliebtesten Gerichte ist, das jeder kennt, gibt es in Ungarn auch noch viele andere Spezialitäten. Die Fischersuppe namens Halászlé ist mindestens genauso beliebt wie Gulasch und wird im Kessel über einem offenen Feuer gekocht. Die Suppe wird mit Flussfischen wie Karpfen, Wels, Barsch oder Hecht zubereitet. Dazu kommt eine großzügige Prise Paprika, wodurch die typische rote Färbung entsteht. Obwohl es auch hier verschiedene Versionen gibt, ist a la Baja mit dicken Nudeln und Karpfen, Szeged, die bekannteste Variante.

Lángos ist ein weiterer immerwährender Favorit. Hierbei handelt es sich um frittiertes, flaches Brot – eine interessante Alternative zu dem Brot, das man hierzulande kennt. Einige vermuten, dass es seine Ursprünge in der Türkei hat, andere dagegen glauben, dass es aus dem alten Rom stammt. Man kann es mit vielen verschiedenen Belägen verfeinern, und es wird in der Regel mit Knoblauchsoße, Käse, Sauerrahm oder Wurst gegessen.

Und auch für den kleinen Hunger hat die ungarische Küche etwas Leichtes zu bieten. Es gibt unterschiedliche Varianten des Gemüseeintopfs Főzelék, ebenso wie kalte Obstsuppen wie zum Beispiel Kirschsuppe. Főzelék gibt es aber auch mit Kartoffeln, Erbsen, Bohnen, Linsen und Karotten. Die Zutaten werden durch langes Köcheln und die Zugabe von Mehl sowie Sauerrahm angedickt. Auch Pörkölt lohnt sich zu probieren – hierbei handelt es sich, ebenso wie bei Paprikás, um einen Eintopf mit viel Paprika und Sauerrahm. Auch wenn beide als unterschiedliche Gerichte betrachtet werden, sind die Zutaten und die Art der Zubereitung recht ähnlich. Das Wort Pörkölt bedeutet wörtlich übersetzt ‘geröstet’, und daraus lässt sich schon erahnen, dass Fleisch dazugehört: Rindfleisch, Schweinefleisch, Lamm, Hühnerfleisch oder Leber wird mit Zwiebeln, Paprika und anderen Gewürzen verfeinert und mit Eierklößen namens Nokedli serviert.

Und wer ein Dessert probieren möchte, dem empfehlen wir Somlói Galuska – eine leckere Süßspeise aus Kuchenteig und Schokoladencreme mit Walnüssen, Rum und Sahne. Die Dobos Torte ist eine weitere leckere Kuchenoption mit Schokoladenbuttercreme und Karamell.

All diese Gerichte und noch viele mehr kann man in vielen ungarischen Restaurants in ganz Deutschland erleben. Im Szimpla in Berlin wird eine große Auswahl an authentischen traditionellen Gerichten serviert. Im BORSÓ gibt es hochwertige ausgewählte Produkte, die von ungarischen Firmen und Bauern hergestellt werden – Wurst, Weine von den besten ungarischen Winzern und handgefertigten Käse. Im Balaton Retro kann man traditionelles ungarisches Essen probieren, darunter auch Gebäck, Desserts, Weine, Spirituosen, Cocktails und Bier.