Ungarn: 28 Tote – 1.025 registrierte Coronavirus-Neuinfektionen

Achtundzwanzig Covid-19-Patienten sind in den vergangenen 24 Stunden gestorben, während die Zahl der registrierten Coronavirus-Infektionen in Ungarn um 1.025 auf 39.862 angestiegen ist, informierte koronavirus.gov.hu am Dienstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die Zahl der Todesfälle liege bei 996, und 11.753 Menschen hätten sich erholt. Es gibt 27.113 aktive Infektionen und 1.519 Covid-19-Patienten werden im Krankenhaus behandelt, 160 an Beatmungsgeräten. Insgesamt befinden sich 21.990 Menschen in offizieller häuslicher Quarantäne, und es wurden 841.220 Tests durchgeführt.

Die Website ermahnte die Ungarn, sozial distanzierende Richtlinien und Hygienevorschriften zu beachten. Sie forderte ältere Menschen auf, verstärkt darauf zu achten, sich selbst zu schützen und allgemeine Vorschriften zu beachten. Einreisebeschränkungen für Reisende aus dem Ausland bleiben in Kraft. Neben Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln ist das Tragen einer Maske nun auch in Kinos, Theatern, Gesundheits- und Sozialeinrichtungen und öffentlichen Ämtern Pflicht, und Clubs müssen um 23 Uhr schließen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Zu den Vorschriften gehört ein Besuchsverbot in Krankenhäusern und Altenpflegeheimen, die alle möglichen Maßnahmen zur Verhinderung von Infektionen ergreifen müssen, so die Website.

Die meisten Infektionen wurden in Budapest (13.035) registriert, gefolgt vom Komitat Pest (5.081) und den Komitaten Győr-Moson-Sopron (2.385), Borsod-Abaúj-Zemplén (2.079), Szabolcs-Szatmár-Bereg (1.886), Hajdú-Bihar (1.853) und Csongrád-Csanád (1.719). Das Komitat Tolna hat die wenigsten Infektionen (384).