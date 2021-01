Ungarn: 77 Patienten gestorben, Zahl der Covid-19-Infektionen um 1241 gestiegen

77 Covid-Patienten, meist ältere Menschen, die an einer Vorerkrankung litten, starben in den letzten 24 Stunden in Ungarn, während 1.241 neue Infektionen offiziell registriert wurden, wodurch die Gesamtzahl der Infizierten auf 349.149 stieg, so koronavirus.gov.hu am Sonntag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die Zahl der Todesfälle ist auf 11.341 gestiegen, während sich 228.615 Menschen erholt haben. Die Zahl der aktiven Infektionen liegt bei 111.872, während 4.345 Covid-Patienten im Krankenhaus sind, 329 davon an Beatmungsgeräten.