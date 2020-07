Deutschsprachige Evangelische Gemeinde Balaton-Héviz gegründet

Endlich gibt es eine Deutschsprachige Evangelische Gemeinde Balaton-Hévíz mit Hauptsitz in Bad Hévíz in der Hunyadi utca 10. Es handelt sich um eine für alle Interessierten offene Tourismusgemeinde, die als einzige von der Evangelischen Kirche in Deutschland anerkannt und unterstützt wird.





Am Sonnenwendtag, Sonntag, den 21. Juni 2020 wurde die Gründung nach einem feierlichen Gottesdienst auf dem Gelände der „Alten Mühle“ in Kehidakustány vollzogen. Der Tag stand unter dem Motto: „Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken (Mt 11,28)“, das war der Predigttext dieses Sonntags.

Über vierzig Personen feierten den ersten gemeinsamen Gottesdienst mit Abendmahl. Zuvor war jeden Sonntag ein Online-Gottesdienst angeboten worden, der intensiv nachgefragt war. Durch die anschließende Gründungsversammlung führte Rechtsanwalt Dr. Zsolt Rózsahegyi aus Budapest. Viele wollten zu den Gründungsmitgliedern der Gemeinde gehören und scharten sich zum Eintragen um den Rechtsanwalt. Kaffee und Kuchen versüßten das administrative Geschäft.

Ziel der Deutschsprachigen Evangelischen Gemeinde Balaton-Héviz ist es, deutschsprachigen Menschen, die in dieser Region Ungarns wohnen oder sich für kürzere oder längere Zeit dort aufhalten, eine christliche Gemeinschaft zu bieten. Jeden Sonntag werden um 10:30 Uhr Gottesdienste mit anschließendem Kirchencafé angeboten. Einmal im Monat kommt ein Bibelgesprächskreis zusammen. Auch gesellige und gemeinschaftliche Treffen werden angeboten.

Ebenfalls am 21. Juni wurde der Kirchenvorstand gewählt, bestehend aus Pfarrerin Dr. Heiderose Gärtner-Schultz als Vorsitzende, Ursula Herbig, ehrenamtliche Organistin als stellvertretende Vorsitzende, Harald Meyne als Schatzmeister, Uwe Reich als Schriftführer und Martina Schmidt, Besitzerin der „Alten Mühle“ in Kehidakustány als stellvertretendes Vorstandsmitglied. Alle Personen wurden einstimmig gewählt.

Glücklich und zufrieden, versehen mit dem Segen des Herrn endete für alle dieser schöne und erfolgreiche Tag.

Dr. theol. Heiderose Gärtner-Schultz

Pfarrerin in Héviz und am Balaton

