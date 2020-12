Ungarn: 154 Patienten gestorben, Zahl der Covid-19-Infektionen um 1894 gestiegen

154 Covid-Patienten, meist ältere Menschen, die an einer Vorerkrankung litten, starben in den letzten 24 Stunden in Ungarn, während 1.894 Infizierte offiziell registriert wurden, was die Gesamtzahl der Infektionen auf 308.262 erhöhte, so koronavirus.gov.hu am Mittwoch – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die Zahl der Todesfälle ist auf 8.616 gestiegen, während die Zahl der Menschen, die sich erholt haben, auf 114.631 gestiegen ist. Die Zahl der aktiven Infektionen liegt bei 185.015, während 6.727 Covid-Patienten im Krankenhaus sind, 495 davon an Beatmungsgeräten. Insgesamt befinden sich 29.316 Menschen in offizieller häuslicher Quarantäne, die Zahl der durchgeführten Tests ist auf 2.549.464 gestiegen.

Die meisten Infektionen wurden bisher in Budapest (59.694) und im Komitat Pest (39.001) registriert, gefolgt von den Komitaten Győr-Moson-Sopron (18.085), Borsod-Abaúj-Zemplén (17.747), Hajdú-Bihar (17.416) und Szabolcs-Szatmár-Bereg (15.398). Das Komitat, das am wenigsten von der Epidemie betroffen ist, ist Tolna (5.944).