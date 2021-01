Ungarn: 137 Patienten gestorben, Zahl der Covid-19-Infektionen um 1972 gestiegen

In den letzten 24 Stunden starben 137 Covid-Patienten in Ungarn, meist ältere Menschen, die an einer Vorerkrankung litten, während 1.972 neue Infektionen offiziell registriert wurden, was die Gesamtzahl der Infizierten auf 319.543 erhöht, wie koronavirus.gov.hu am Mittwoch mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die Zahl der Todesfälle ist auf 9.429 gestiegen, während die Zahl der Menschen, die sich erholt haben, auf 144.234 gestiegen ist. Die Zahl der aktiven Infektionen liegt bei 165.880, während 6.115 Covid-Patienten im Krankenhaus sind, 425 davon an Beatmungsgeräten. Insgesamt befinden sich 19.496 Personen in offizieller häuslicher Quarantäne, und die Zahl der durchgeführten Tests ist auf 2.639.729 gestiegen.

Die meisten Infektionen wurden bisher in Budapest (61.405) und im Komitat Pest (40.131) registriert, gefolgt von den Komitaten Győr-Moson-Sopron (18.606), Hajdú-Bihar (18.264) und Borsod-Abaúj-Zemplén (18.193). Das Komitat, das am wenigsten von der Epidemie betroffen ist, ist Tolna (6.206).