Ungarn meldet 98 Corona-Todesfälle und 1576 Neuinfektionen

In den letzten 24 Stunden starben 98 Covid-Patienten in Ungarn, meist ältere Menschen, die an einer Vorerkrankung litten, während 1.576 neue Infektionen offiziell registriert wurden, was die Gesamtzahl der Infizierten auf 373.564 erhöht, so koronavirus.gov.hu am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die Zahl der Todesfälle ist auf 12.930 gestiegen, während sich 275.764 Menschen erholt haben. Die Zahl der aktiven Infektionen ist auf 84.870 zurückgegangen, während 3.638 Covid-Patienten im Krankenhaus sind, davon 302 an Beatmungsgeräten. Insgesamt befinden sich 20.254 Menschen in offizieller häuslicher Quarantäne, und die Zahl der durchgeführten Tests ist auf 3.229.242 angestiegen.

Ungarn begann im Dezember mit der Impfung gegen das Coronavirus. Bislang haben 264.530 Menschen die erste Impfung erhalten, 92.773 wurden vollständig geimpft. Die Regierung hat die mit dem Coronavirus verbundenen Einschränkungen bis zum 1. März verlängert.

Die meisten Infektionen wurden bisher in Budapest (69.256) und im Komitat Pest (46.432) registriert, gefolgt von den Komitaten Hajdú-Bihar (21.131), Borsod-Abaúj-Zemplén (20.842) und Győr-Moson-Sopron (20.765). Das Komitat, das am wenigsten von der Epidemie betroffen ist, ist Tolna (8.211).