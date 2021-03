Ungarn verzeichnet 115 Corona-Todesfälle und 2696 Neuinfektionen

In den letzten 24 Stunden starben 115 Covid-Patienten in Ungarn, meist ältere Menschen mit einer Vorerkrankung, und 2.696 neue Coronavirus-Infektionen wurden offiziell registriert, während eine Million Menschen zumindest ihre erste Impfung erhalten haben, so koronavirus.gov.hu am Montag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die Zahl der Infektionen ist auf 468.713 gestiegen, während die Zahl der Todesfälle auf 15.988 angestiegen ist. Die Zahl der Genesungen liegt bei 336.744. Es gibt 115.981 aktive Infektionen, während die Krankenhäuser 7.924 Covid-Patienten betreuen, von denen 806 an Beatmungsgeräten versorgt werden. 37.343 Personen befinden sich in offizieller häuslicher Quarantäne, während die Zahl der durchgeführten Tests auf 3.874.513 gestiegen ist.

Die meisten Infektionen wurden in Budapest (88.326) und im Komitat Pest (61.305) registriert, gefolgt von den Komitaten Borsod-Abaúj-Zemplén (26.909), Győr-Moson-Sopron (26.843) und Hajdú-Bihar (25.884). Das Komitat, das am wenigsten von der Epidemie betroffen ist, ist Tolna (10.486).