Ungarn verzeichnet 207 Corona-Todesfälle und 6502 Neuinfektionen

207 meist ältere Covid-Patienten mit Vorerkrankungen sind in den letzten 24 Stunden in Ungarn gestorben, während 6.502 neue Infektionen registriert wurden, so koronavirus.gov.hu am Donnerstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Insgesamt sind in Ungarn 1.441.706 Menschen geimpft worden, von denen 421.915 eine zweite Impfung erhalten haben, so das Portal. Die Zahl der aktiven Infektionen ist auf 160.557 gestiegen, während die Krankenhäuser 10.386 Covid-Patienten betreuen, von denen 1.170 Beatmungshilfe benötigen. Insgesamt befinden sich 47.116 Menschen in offizieller häuslicher Quarantäne, die Zahl der Tests liegt bei 4.162.688. Seit dem ersten Ausbruch wurden 539.080 Infektionen registriert, während die Zahl der Todesfälle auf 17.628 gestiegen ist. 360.895 Menschen haben sich erholt.

Die meisten Infektionen wurden bisher in Budapest (102.987) und im Komitat Pest (73.854) registriert, gefolgt von den Komitaten Győr-Moson-Sopron (30.909), Borsod-Abaúj-Zemplén (30.249) und Hajdú-Bihar (29.194). Das Komitat Tolna hat die wenigsten Infektionen (11.787).