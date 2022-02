Im Urlaub aktiv – welche Sportmöglichkeiten gibt es in Budapest?

Wer an Ungarn denkt, verbindet den mitteleuropäischen Staat meist mit Puszta und Pferden, Gulasch und Schnaps. Das von der Donau durchflossene Land hat viele Facetten. Wegen ihrer Eleganz wird die Hauptstadt Budapest, eines der beliebtesten Städtereiseziele in Europa, als Paris des Ostens bezeichnet.

Fußball und andere sportliche Hobbys

Die ungarische Hauptstadt Budapest ist nicht nur die neuntgrößte Stadt der Europäischen Union, sondern mit ihren 120 Thermalquellen sogar die Bäderhauptstadt der Welt. Im Ausland kaum bekannt ist die Tatsache, dass das Budapester Stadtwäldchen, ein beliebtes Naherholungsgebiet, ursprünglich der erste öffentliche Stadtpark der Welt war. Ein Aufenthalt in Ungarn ist die ideale Möglichkeit, das Land sowie dessen Sehenswürdigkeiten und Landschaften kennenzulernen. Dabei fällt auf, dass der Fußball die beliebteste Sportart in Ungarn ist. Die ungarische Nationalmannschaft, die insgesamt neunmal an Weltmeisterschaften teilnahm, zählte bis in die 1960-er Jahre zur Weltspitze. Heutzutage interessiert sich die moderne Gesellschaft Ungarns mehr für digitale als für sportliche Hobbys.

Joggen auf der Margareteninsel

Wer im Ungarn-Urlaub sportlich aktiv sein möchte, kommt in Budapest ebenso auf seine Kosten wie kulturell interessierte Urlauber. In der ungarischen Hauptstadt findet man gut ausgestattete Squash-Zentren sowie zahlreiche Tennisplätze. Ausdauersport im Freien ist fast das ganze Jahr über möglich. Eine der schönsten Joggingstrecken ist der Weg zur Margareteninsel. Die klassische Laufstrecke am Donauufer ist etwa 5.300 Meter lang und führt durch eine zauberhafte Parklandschaft. Die grüne Lunge Budapests, die bei Erholungssuchenden sehr beliebt ist, befindet zwischen den Stadtteilen Buda und Pest inmitten der Donau. Im Sommer finden auf der Margareteninsel oft Konzerte im Freien statt. Dieses Jahr wurde in Ungarn schon im Februar ein Wärmerekord verzeichnet. Es ist daher nicht erstaunlich, dass Wasserball als Volkssport gilt. Bei der Popularität dieser Sportart spielen die berühmten Thermalquellen eine große Rolle. Sportliche Aktivitäten werden in Budapest großgeschrieben. So kann man in Ungarns Hauptstadt nicht nur Tennis, Squash und Golf spielen, sondern auch Wakeboarding betreiben oder sich beim Gokarting austoben. Das dynamische Budapest ist bei Reisenden so beliebt, dass oft sogar das Auswandern nach Ungarn in Betracht gezogen wird.