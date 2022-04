Ungarn verzeichnet 26 Corona-Todesfälle und 2740 Neuinfektionen

In den vergangenen 24 Stunden starben in Ungarn 26 Patienten an einer Covid-bedingten Krankheit, während 2.740 neue Coronavirus-Infektionen registriert wurden, wie koronavirus.gov.hu am Mittwoch mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bislang haben 6.404.541 Menschen eine Erstimpfung erhalten, während 6.190.140 doppelt geimpft wurden. 3.854.092 Ungarn haben eine dritte Auffrischungsimpfung und 276.208 eine vierte Impfung erhalten. Die Zahl der aktiven Infektionen ging auf 89.057 zurück, während in den1.717 Covid-19-Patienten behandelt werden, von denen 47 an Beatmungsgeräten angeschlossen sind. Seit dem ersten Ausbruch wurden 1.876.946 Personen mit dem Virus registriert, während 45.838zu verzeichnen waren. 1.742.051 Menschen haben sich erholt.