Szijjártó: Gute Beziehungen kommen beiden Ländern zugute

Außenminister Péter Szijjártó erklärte, dass Ungarn ein Interesse daran habe, eine möglichst enge Zusammenarbeit mit Rumänien aufzubauen, und fügte hinzu, dass er hoffe, dass sich die Beziehungen zwischen den beiden Ländern „weiterhin in die Richtung entwickeln, in die sie gehen, was beiden Ländern zugute kommen kann“ – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Auf einer Pressekonferenz, die er gemeinsam mit, dem Vorsitzenden der Demokratischen Allianz der Ungarn in Rumänien (RMDSZ), abhielt, sagte Szijjártó auf eine Frage hin, dass die grenzüberschreitenden Wirtschaftsentwicklungsprogramme der ungarischen Regierung erfolgreich seien und fügte hinzu, dass Budapest und Bukarest diesbezügliche Gespräche führten und die Regierung wahrscheinlich in der Lage sein werde, eine neue Runde von Anträgen zu eröffnen.

Bezüglich der Entscheidung der Europäischen Union, zusätzliche 500 Millionen Euro für militärische Ausrüstung für die ukrainische Armee zu bewilligen, sagte Szijjártó, dass Ungarn zwar keine Waffen an seinen nordöstlichen Nachbarn schicke oder den Transit von Waffenlieferungen durch sein Territorium in die Ukraine zulasse, aber andere EU-Mitgliedstaaten nicht daran hindere, die Ukraine zu unterstützen, und deren Entscheidung respektiere. „Wir erwarten von den anderen, dass sie uns den gleichen Respekt entgegenbringen und unsere Entscheidungen nicht kommentieren, bezeichnen oder kritisieren“, sagte er. Szijjártó sagte, die ungarische Bevölkerung habe bei den Wahlen deutlich gemacht, dass sie wolle, dass sich Ungarn aus dem Krieg heraushalte, und fügte hinzu, die Regierung sei verpflichtet, den Willen des Volkes umzusetzen.

Zum Thema Energiezusammenarbeit sagte Szijjártó, Ungarn habe Interesse an der Diversifizierung seiner Erdgasressourcen und sei bereit, Gespräche über den Import von Gas aus Rumänien aufzunehmen, sobald die Förderung in diesem Land angelaufen sei.

Kelemen sagte, die siebenbürgischen Ungarn, die bei den Wahlen den Fidesz unterstützt hätten, hätten ihre Zustimmung zu der von der Regierung in den letzten 12 Jahren verfolgten Politik für die Auslandsungarn zum Ausdruck gebracht. Die Ziele der kommenden Periode werden darin bestehen, die Beziehungen zu den ungarischen Regierungsparteien zu verbessern und die Beziehungen zwischen Ungarn und Rumänien weiter zu vertiefen, sagte er.