Statt Black Friday: grüner Freitag am Balaton

Die neue Kampagne des Balaton Tourismusverbandes macht auf die Anomalien eines übermäßigen Konsums und auf die Bedeutung von umweltfreundlichem Verkehr aufmerksam – berichtet hirbalaton.hu.

Der Organisation zufolge sollte man bewusst auf unnötige Einkäufe und Shoppingtouren verzichten, auch wenn rund um Black Friday riesige Rabatte winken. Stattdessen kann die gewonnene Zeit für einen grünen Freitag in der Natur am Balaton genutzt werden. Der größte See Mitteleuropas hat viel zu bieten: einzigartige landschaftliche Schönheit, Hunderte Angebote für In- und Outdooraktivitäten zu jeder Jahreszeit, spannende Gastronomie, hervorragende Weingüter und gerade jetzt wunderschöne Adventsmärkte in vorweihnachtlicher Stimmung.

Dem Balaton Tourismusverband zufolge kommen immer mehr Menschen mit dem Zug an den Balaton, andere tauschen das Auto gegen das Fahrrad. Die meisten natürlichen und baulichen Sehenswürdigkeiten können bei Spaziergängen, Wander- und Radtouren erkundet werden. Umweltbewusste Touristen laden sich die App BalatonBike365 herunter, die zahlreiche Möglichkeiten aufführt, die Region mit dem Fahrrad zu erkunden.

Dem Vizepräsidenten des Balaton Tourismusverbandes, Tamás Fekete, zufolge kaufen viele Menschen am Black Friday nicht ein, weil sie ein bestimmtes Produkt brauchen, sondern weil Shopping ein Vergnügen und eine Freizeitbeschäftigung für sie ist. In dieser psychologischen Dimension versuchen sie, eine Leere zu füllen, emotionale Bedürfnisse durch Shopping zu befriedigen. Denselben Effekt erziele man aber auch, wenn man seine Freizeit an der frischen Luft und in der Natur verbringt. Denn das wirkt vitalisierend und aktiviert Hormone, die für gute Laune verantwortlich sind.

Fahren Sie an den Wochenenden im Dezember an den Balaton! Besuchen Sie die Eisbahnen und Weihnachtsmärkte in den Gemeinden, sonntags den berühmten Wochenmarkt Liliomkert Piac in Káptalantóti, das Stadtfest Anfang Dezember in Siófok oder die zahlreichen Veranstaltungen in Veszprém, der Europäischen Kulturhauptstadt 2023.

Der Nationalpark Balatoner Oberland lädt mit seinen einzigartigen Angeboten zu Ausflügen, geführten Wanderungen, zu Bootstouren auf dem Hévízer Bach und zum Erkunden der Besucherzentren mit ihren interessanten Ausstellungen mitten in der Natur ein.

