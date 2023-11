Novák in Bács-Kiskun im Rahmen der Komitatstournee

Präsidentin Katalin Novák hat einen dreitägigen Besuch im Komitat Bács-Kiskun begonnen, wo sie zunächst eine Stadtrundfahrt machte und an mehreren Programmen in Kecskemét, der Komitatshauptstadt, teilnahm – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Am Donnerstag stand ein Besuch des renovierten Rathauses auf dem Programm der Präsidentin, wo sie Gespräche mit lokalen Politikern und Abgeordneten führte. Sie diskutierten über das Kernkraftwerksprojekt in Paks, die Industrialisierung und die Landwirtschaft, so Bürgermeisterin Klaudia Pataki Szemerey gegenüber der Nachrichtenagentur MTI. Später besuchte die Präsidentin das Werk des in ungarischem Besitz befindlichen Unternehmens Univer Product in Hetényegyház, das auf traditionelle ungarische Lebensmittel spezialisiert ist. Dort überreichte Novák eine Torte zur Feier des 75. Geburtstags des Unternehmens und seiner Mitarbeiter und nahm an einer Produktverkostung teil. Zum Abschluss des Donnerstagsprogramms besuchte Novák das renommierte Filmstudio Kecskemet. Der jüngste Besuch ist Teil des Programms der Präsidentin, die jedes Komitat besucht, um sich aus erster Hand über lokale Angelegenheiten zu informieren. Sie hat bereits sechs Komitate besucht.

