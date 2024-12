BKK: Änderungen bei MOL Bubi ab Januar 2025

Ab Anfang nächsten Jahres wird das BKK sein Fahrkarten- und Abonnementangebot weiter vereinfachen. Die Jahreskarte MOL Bubi wird schrittweise abgeschafft und durch eine Halbjahreskarte ersetzt, teilte das Budapester Verkehrszentrum (BKK) am Montag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Demnach werden ab dem 7. Januar 2025 die halbmonatliche (15-Tage), vierteljährliche, halbjährliche und ermäßigte Jahreskarte für Schüler, die vierteljährliche, halbjährliche und ermäßigte Jahreskarte für Studenten, die vierteljährliche und ermäßigte Jahreskarte für Rentner, die 24-Stunden-Gruppenkarte für Budapest sowie die Hunde- und Fahrradkarte eingestellt. Außerdem wurde bekannt gegeben, dass das Unternehmen im Dezember fünf neue MOL Bubi-Sammelstellen im VIII., IX., XI. und XIII. Bezirk eröffnet hat und dass Anfang 2025 drei weitere Stationen hinzukommen werden, so dass die Gesamtzahl der Fahrradsammelstellen auf 220 steigen wird.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Was weitere Änderungen in Bezug auf MOL Bubi betrifft, so wurde bekannt gegeben, dass ab dem 7. Januar der Preis für die Monatskarte 1.500 Forint beträgt, die Minutengebühr für die Fahrradausleihe 50 Forint, die Jahreskarte wird abgeschafft und stattdessen eine Halbjahreskarte für 6.500 Forint erhältlich sein, und die derzeitige Registrierungsgebühr für die Kreditkarte wird auf 100 Forint gesenkt, die bei der ersten Ausleihe gutgeschrieben wird.