Waberer’s erwirbt Mehrheitsbeteiligung an GYSEV Cargo

Waberer’s International wird eine 70-prozentige Beteiligung an GYSEV Cargo erwerben, teilte das börsennotierte ungarische Speditionsunternehmen am Montag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Waberer’s, das am Montag eine Vereinbarung über den Kauf von 62,5 % der Aktien von GYSEV Cargo unterzeichnete, verpflichtete sich, das Kapital des Unternehmens um fast 2 Mrd. HUF zu erhöhen, um die Logistikinfrastruktur der Bahn zu entwickeln. Die Transaktion soll Ende des ersten Halbjahres 2025 abgeschlossen werden. GYSEV, der derzeitige Eigentümer von 100 % von GYSEV Cargo, wird nach der Transaktion seinen Anteil von 30 % an der Zielgesellschaft behalten.

GYSEV Cargo ist der zweitgrößte Eisenbahnverkehrsdienstleister Ungarns und kann über seine österreichische Tochtergesellschaft Raaberbahn Cargo auch Dienstleistungen in Österreich anbieten. GYSEV Cargo betreibt das Containerterminal in Sopron (Westungarn) im Intermodal Logistics Service Centre, das sich im Besitz von GYSEV befindet, und wird auch das im Bau befindliche intermodale Containerterminal am Bahnhof des Industrieparks Debrecen-Macs betreiben. Mit dem Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der PSP-Gruppe zu Beginn dieses Jahres ist Waberer’s auch in den rumänischen Markt als Eisenbahntransportdienstleister eingetreten, so dass das Unternehmen nun in drei Ländern tätig ist. Nach eigenen Angaben prüft Waberer’s laufend Geschäftsentwicklungsmöglichkeiten in der Eisenbahnlogistik.