Polizei kauft Aufklärungsgeräte für fast 4,8 Milliarden Forint

Die Polizei wird fast 4,8 Milliarden Forint an nicht rückzahlbaren Subventionen für den Kauf von Aufklärungsausrüstung verwenden, die an den Schengen-Grenzübergängen des Landes eingesetzt werden soll, teilte das Landespolizeipräsidium am Dienstag auf police.hu mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Erklärung besagt, dass das Nationale Polizeipräsidium beabsichtigt, moderne, neuartige Aufklärungsgeräte und -systeme (UAV) zu erwerben, die auf neuartige Drohnen montiert werden, um die Aufklärungsausrüstung, wie feste und mobile elektro-optische Überwachungssysteme, zur Überwachung der inländischen und grenzüberschreitenden Abschnitte der Staatsgrenze entlang der ungarischen Schengen-Außengrenze zu ergänzen. Das Programm wird mit einem nicht rückzahlbaren Zuschuss in Höhe von 4,791 Milliarden Forint aus der Grenzverwaltungs- und Visafazilität Plus durchgeführt, hieß es weiter.

Es wurde auch darauf hingewiesen, dass die kombinierten Tages- und Wärmekamerasysteme, die zuvor zur technischen Unterstützung der Grenzüberwachung angeschafft wurden, in den meisten Fällen gut für diese Aufgabe geeignet sind und wesentlich zur Steigerung der Effizienz der Grenzüberwachung beitragen. Der Einsatz von UAVs ermögliche ein dynamischeres Überwachungssystem als bisher, da diese Geräte (auch fest installierte Drohnen) verschiedene Beobachtungspositionen ermöglichen, was die eindeutige Identifizierung von Zielen erleichtere, hieß es.