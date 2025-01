Kemenes Cukrász Manufaktúra weiht 1,8 Milliarden Forint teure Backwarenfabrik ein

Das Familienunternehmen Kemenes Cukrász Manufaktúra hat am Dienstag in Páty, am Rande der Hauptstadt, eine 1,8 Milliarden Forint teure Fabrik eingeweiht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Die Regierung hat die Investition mit 618 Millionen Forint unterstützt, sagte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó bei der Zeremonie. Die Investition ebne Kemenes den Weg für den Export ihrer Produkte, fügte er hinzu. Das neue Werk wird 15 Arbeitsplätze schaffen. Die Kemenes Cukrász Manufaktúra hat mehr als 300 Geschäftspartner und führt monatlich rund 3.500 Aufträge aus, sagte Geschäftsführerin Edith Kemenes-Barta. Neben der Fabrik betreibt Kemenes neun Konditoreien als Franchisebetriebe, fügte sie hinzu. Sie würdigte die Unterstützung des Außen- und Handelsministeriums für die Investition und erklärte, Kemenes Cukrász Manufaktúra wolle die wachsende Nachfrage nach ihren Produkten im Ausland decken.