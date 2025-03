Energieministerium verlängert Subventionsprogramm für Elektrofahrzeuge

Das Energieministerium hat angekündigt, das Programm zur Förderung des Kaufs von Elektrofahrzeugen zu verlängern, bis die Mittel in Höhe von 30 Milliarden Forint aufgebraucht sind – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In einem Beitrag in den sozialen Medien am Samstag erklärte das Ministerium, es seien Anträge für rund 28 Milliarden Forint der Fördermittel eingereicht worden. Das Programm sollte eigentlich Ende März auslaufen. Unternehmen können im Rahmen des Programms, das von REPowerEU der Europäischen Union finanziert wird, Zuschüsse zwischen 2,8 und 4 Millionen Forint pro Fahrzeug beantragen, je nach Batteriekapazität.