Auf Casino Seiten gibt es zahlreiche Online Spiele, wo man echtes Geld verdienen kann. In der Regel muss man dazu aber auch selbst eigenes Geld einzahlen. Und beim Spielen besteht natürlich immer das Risiko, dass man sein Geld dann auch verlieren kann. Wer das Risiko nicht eingehen möchte, hofft daher auf eine Möglichkeit, wie man ohne Risiko echtes Geld gewinnen kann.

Erfahren Sie, wie das tatsächlich möglich ist und was Sie darüber wissen sollten.

Ohne Risiko Geld gewinnen – Bonusangebote ohne Einzahlung

Sie können tatsächlich durch Online Spiele Geld verdienen, ohne Einzahlung. Allerdings geht das nur, wenn das Online Casino einen bestimmten Bonus anbietet, und zwar den Bonus ohne Einzahlung. Diesen gibt es oft für neue Kunden, als Belohnung für die Anmeldung beim Anbieter oder das Verifizieren vom Konto.

In diesem Fall müssen Sie keinen Cent einzahlen und erhalten dennoch Bonusgeld, mit dem Sie um echtes Geld spielen können. Theoretisch ist es dabei auch möglich, sich seine Gewinne auszahlen zu lassen.

Wer also im Online Casino ganz ohne Risiko spielen möchte und trotzdem echtes Geld gewinnen will, sollte nach genau so einem Bonus Ausschau halten. Große Gewinne, darf man sich allerdings nicht erhoffen.

In dem “Des Teufels Wörterbuch” schrieb Ambrose Gwinnett Bierce: “Glücksspieler als Unternehmer schauen mit großer Abneigung auf Glücksspiel Unternehmen.”

Online Geld verdienen – So nutzt man einen Bonus ohne Einzahlung

Geld verdienen durch Online Spiele klingt eigentlich zu gut, um wahr zu sein. Mit einem Bonus ohne Einzahlung ist es aber tatsächlich möglich. Es ist aber wichtig, einen seriösen Anbieter für Österreicher Online Casinos zu wählen.

Ein Bonus ohne Einzahlung kann eine Belohnung für das Erfüllen von Challenges sein, als Geburtstagsgeschenk oder als Belohnung beim Erreichen einer neuen Stufe im Treueprogramm.

Wenn man aber wirklich vorher überhaupt kein eigenes Geld in dem Online Casino ausgeben möchte, sollte man einen Bonus ohne Einzahlung nutzen, der vom Online Casino entweder als Dankeschön für das Anmelden oder Verifizieren des Kontos vergeben wird. So kann man sicher gehen, dass man keinen Cent ausgibt, bevor man den Bonus erhält.

Um den Bonus dann zu nutzen, muss man Folgendes tun:

Seriöses Online Casino finden: Zunächst gilt es ein Online Casino zu finden, dass einen solchen Bonus anbietet. Bedingungen für den Bonus erfüllen: Dann muss man sich an die Vorgaben des Casinos halten, um den Bonus zu erhalten. Zum Beispiel ein neues Spielerkonto anlegen, die E-Mail-Adresse oder Telefonnummer bestätigen oder seine Identität verifizieren. Bonus aktivieren: Entweder muss man einen Bonuscode eingeben, um den Bonus ohne Einzahlung nutzen zu können, oder das Gratisgeld wird nach Erfüllen der Bedingungen automatisch auf das Spielerkonto geladen. Bonus spielen: Danach wartet der beste Teil, man kann das Bonusgeld nutzen, um an beliebigen Slots und in verschiedenen Spielen zu wetten. Geld auszahlen: Hat man mit dem Bonus Glück gehabt, kann man sich die Gewinne am Ende tatsächlich als echtes Geld auszahlen.

Es gibt allerdings einige Regeln zu beachten und um Ihre Gewinne auch wirklich auszahlen lassen zu können. Genau diese werden im nächsten Abschnitt besprochen.

Das sind die Regeln für einen Bonus ohne Einzahlung

Für jeden Bonus ohne Einzahlung gibt es verschiedene Regeln, die man Bonusbedingungen nennt. Die Bonusbedingungen sollten immer klar angegeben werden, meist findet man sie direkt auf der Bonus-Seite des Online Casinos. Darin wird festgelegt, was der Spieler mit dem Bonus machen darf und was verboten ist.

Wenn man Online Geld verdienen will, mit Spielen, sollte man unbedingt auf die Bonusbedingungen achten. Denn nur, wenn man sich an diese hält, kann man sich seine Gewinne auch tatsächlich auszahlen lassen.

Umsatzbedingungen: Erst nachdem die Umsatzbedingungen erfüllt wurden, wird aus dem Bonusgeld echtes Geld. Man muss also erst eine Weile mit dem Geld spielen, bis es freigespielt wurde. Vorher kann der Gewinn aus dem Bonus nicht ausgezahlt werden.

Erst nachdem die Umsatzbedingungen erfüllt wurden, wird aus dem Bonusgeld echtes Geld. Man muss also erst eine Weile mit dem Geld spielen, bis es freigespielt wurde. Vorher kann der Gewinn aus dem Bonus nicht ausgezahlt werden. Höchstgewinn: Es gibt fast immer einen Maximalbetrag, den man mit dem Bonus gewinnen kann. Das ist der Höchstbetrag, den man sich am Ende auszahlen lassen kann, Gewinne darüber werden gelöscht.

Es gibt fast immer einen Maximalbetrag, den man mit dem Bonus gewinnen kann. Das ist der Höchstbetrag, den man sich am Ende auszahlen lassen kann, Gewinne darüber werden gelöscht. Gültigkeit: Nachdem der Bonus aktiviert wurde, hat man nur einen gewissen Zeitraum, um ihn zu nutzen und umzusetzen. Schafft man das nicht, wird der Bonus gelöscht.

Nachdem der Bonus aktiviert wurde, hat man nur einen gewissen Zeitraum, um ihn zu nutzen und umzusetzen. Schafft man das nicht, wird der Bonus gelöscht. Höchsteinsatz: Während der Nutzung des Bonus und dem Umsetzen, darf man keine Einsätze machen, die den Höchsteinsatz überschreiten.

Bevor man einen Bonus nutzt, sollte man sich unbedingt die Bonusbedingungen durchlesen. So findet man schnell heraus, ob sich der Bonus lohnt und worauf man bei der Nutzung achten muss. Schließlich wäre es ärgerlich, wenn man einen guten Bonus erhält und die Gewinne gelöscht werden, weil man aus Versehen gegen die Bonusbedingungen verstößt.

Die wichtigste Regel ist aber wohl Spaß beim Spielen zu haben und seine Limits nichts zu überschreiten, denn das ist das einzige, worauf man wirklich Einfluss hat.

So sagte der Violinist Bert Ambrose einmal: “Sie spielen nicht, um zu gewinnen. Sie spielen, damit sie am nächsten Tag wieder spielen können.”

Fazit – Im Online Casino Geld verdienen

Es ist tatsächlich möglich, im Online Casino Geld zu verdienen, auch ganz ohne Risiko. Allerdings sollte einem bewusst sein, dass man damit nur einige Euro gewinnen kann. Außerdem ist der Gewinn nie garantiert, daher eignet sich diese Methode nicht, um ein Einkommen zu generieren.

