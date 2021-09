Was sagt die Auszahlungsquote in einem Casino ohne Limit aus?

Wer schon einmal in einem Casino um echtes Geld gespielt hat, der wird sicher schon einmal über Begriffe, wie Auszahlungsquote, Varianz und Hausvorteil gestolpert sein. Was bedeuten diese Begriffe eigentlich? Wie wichtig sind sie wirklich? Wir erklären, was die Auszahlungsquote bei Spielen in einem Casino ohne Limit wirklich aussagt. Zudem gehen wir auf die Unterschiede zwischen verschiedenen Spielen ein.

RTP (Return to Player) – Was ist die Auszahlungsquote?

Die Auszahlungsquote (Englisch: Return to Play – RTP) ist ein Wert aus der Statistik. Sie gibt an, wieviel man bei einem Glücksspiel im Durchschnitt von seinem Einsatz zurückerhält. Es handelt sich hier allerdings um einen statistischen Wert, der sich erst über tausende Spielrunden herausbildet.

Somit sagt zum Beispiel eine Auszahlungsquote von 94 % nicht aus, dass man in jeder Spielrunde von jedem gewetteten Euro exakt 94 Cents zurückerhält. Dieser Wert wird nur über eine riesige Anzahl von Spielrunden erreicht. Jede Spielrunde für sich kann ganz andere Ergebnisse liefern. Mal verliert man den gesamten Einsatz, mal erhält man ein Mehrfaches des Betrags als Gewinn ausbezahlt.

Wenn man in unserem Beispiel nun von jedem Euro durchschnittlich 94 Cents zurückerhält, was passiert mit den anderen 6 Cent? Diese streicht das Casino als Gewinn ein. Bei einer Auszahlungsquote von 94 % beträgt damit der Hausvorteil des Casinos 6 %. Der Hausvorteil ist damit das elementare Gegenstück der Auszahlungsquote.

Warum ist die Auszahlungsquote für uns Spieler so interessant? Mit ihr lässt sich schnell abschätzen, wie gut eine bestimmte Wette ist. Wenn man zum Beispiel Craps spielt, so wird man schnell feststellen, dass bestimmte Wetten besser zu sein scheinen als andere. Der Grund liegt schlicht darin, dass einige Wetten über einen besonders hohen Hausvorteil verfügen und den Spielern damit das Geld schneller aus der Tasche ziehen als andere.

Was ist Varianz?

Ein weiterer oft benutzter Begriff ist die Varianz. Die Varianz wird dabei oft fälschlich mit der Auszahlungsquote gleichgesetzt. Beide Begriffe kommen zwar aus der Statistik, sind aber mehr oder weniger voneinander unabhängig.

Die Varianz sagt aus, wie riskant eine Wette ist. Bei einer Wette mit einer kleinen Varianz stehen die Chancen auf einen Gewinn gut, dafür sind die Auszahlungen aber in der Regel auch deutlich kleiner. Eine Wette mit einer hohen Varianz ist dagegen sehr schwer zu gewinnen, wird dann aber oft auch mit einer besonders hohen Auszahlung belohnt.

Um das zu verstehen, hilft ein Blick auf den Roulette Tisch. Dort hat man die Wahl zwischen einem Dutzend verschiedener Wetten.

Eine sogenannte Einfache Wette, also zum Beispiel eine Wette auf Rot, hat eine sehr niedrige Varianz. Man gewinnt sie im Durschnitt jedes zweite Mal. Eine längere Reihe an Verlusten ist daher sehr unwahrscheinlich. Dafür ist auch der mögliche Gewinn relativ klein.

Im Gegensatz dazu hat die Wette auf eine einzelne Zahl die höchste Varianz bei Roulette. Man wird sie im Durschnitt nur jedes 36. Mal gewinnen. Dann erhält man aber auch das 35-fache des Einsatzes als Gewinn.

Varianz und Auszahlungsquote sind dabei nicht immer miteinander verknüpft. Tatsächlich haben die Wetten bei Roulette alle dieselbe Auszahlungsquote, aber eine unterschiedlich hohe Varianz. Deshalb ist Roulette so beliebt: hier kann man die Wette auswählen, die dem eigenen Risikoprofil entspricht, ohne dafür Einbußen bei der Ausschüttungsquote hinnehmen zu müssen. Langfristig zahlt jede Roulette Wette gleich gut aus, man kann also so spielen, wie man es selbst für richtig hält.

Unterschiede zwischen örtlichen Spielcasinos und Online Casinos?

Viele Spieler im Online Casino sind überzeugt, dass Spielautomaten im Online Casino ohne Limit besser auszahlen, als derselbe Automat in der Spielhalle. Dabei handelt es sich nicht um Wunschdenken.

Vielmehr stimmt es, dass derselbe Spielautomat im Online Casino über eine höhere Auszahlungsquote verfügt, als im örtlichen Spielcasino. Das wird zum Beispiel erreicht, indem die Online Version über eine zusätzliche Gewinnlinie erhält oder indem der Hauptgewinn erhöht wird.

Doch, warum sind Online Casinos so großzügig? Das hat unter anderem mit dem Kosten zu tun. Ein Spielautomat in einem Online Casino ohne Einzahlungslimit verursacht kaum Kosten für den Betreiber. In der Spielhalle müssen dagegen Automaten um viel Geld angeschafft und gewartet werden.

Somit kann ein Online Casino bei seinen Glücksspielen eine höhere Auszahlungsquote anbieten und macht trotzdem noch Gewinn. Der geringe Aufwand wird hier direkt an die Spieler weitergeben.

Gibts es unterschiedliche Auszahlungsquoten bei deutschen Casinos und Casino ohne deutsche Lizenz?

Wie sieht es nun zwischen den einzelnen Casinos aus. Zahlen etwa die Online Slots in einem deutschen Online Casino besser als in einem Casino ohne deutsche Lizenz?

Die Antwort ist hier ein klares Nein. Die Auszahlungsquote eines bestimmten Casino Spiels ist über die verschiedenen Casinos hinweg gleich. Tatsächlich schreiben die meisten Glücksspiellizenzen vor, dass es keine größeren Unterschiede bei der Ausschüttungsquote eines Casino Spiels zwischen den verschiedenen Casinoseiten geben darf.

Daher muss etwa ein NetEnt Slot im Online Casino A über die gleiche Auszahlungsquote verfügen als im Online Casino B.

Natürlich kann es große Unterschiede zwischen den verschiedenen Spielen geben. So kann es zum Beispiel verschiedene Auszahlungsquoten bei den Blackjack Spielen von Microgaming und Playtech geben. Das liegt unter anderem daran, dass mit anderen Hausregeln gespielt wird.

Zum Schluss noch ein Tipp: als Spieler hat man einen gewissen Einfluss auf die Auszahlungsquote. Bei bestimmten Spielen, wie Blackjack, kommt es zum Beispiel auf die richtige Spielstrategie an. Zudem können Bonusangebote ebenfalls den Hausvorteil des Casinos verkleinern. Besuchen Sie Websites wie diese, um mehr über alternative Online-Casinos zu erfahren.

Fazit

Auszahlungsquote, Hausvorteil und Varianz sind damit wichtige statistische Informationen über ein Casino Spiel. Sie können dabei helfe, ein neues Spiel auszuwählen. Was sie uns natürlich nicht sagen können, ist, wieviel Spaß ein Online Slot oder eine Blackjack Variante macht. Das muss jeder Spieler für sich selbst herausfinden.

Dennoch lohnt sich bei jedem neuem Spiel ein Blick auf den RTP-Wert. Eine hohe Auszahlungsquote ist in der Regel ein gutes Zeichen. Dann hält das eigene Spielbudget deutlich länger an.