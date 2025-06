Manege frei in Marcali …

… heißt es am 11. Juni auf dem großen Parkplatz am Tesco Einkaufsmarkt in Marcali. Die Vorstellung beginnt um 18 Uhr. Und der Zirkus Hungária (siehe Plakat) wird sich auf viele Besucher freuen.





Vor allem für die Kinder ist hier eine Menge geboten. Neben den Auftritten im Zirkuszelt können die Buben und Mädchen im Freigelände mit den vielen großen und kleinen Tieren Freundschaft schließen. Das Angebot ist groß: Pferde, Lamas, Kamele, Ponys und Langhornrinder warten mit Sicherheit auf die eine oder andere Streicheleinheit, wenn die Veranstalter es erlauben. Auch kleine Leckereien für die einzelnen Vierbeiner sind erwünscht. In der Manege zeigen die Tiere, was sie gelernt haben, um im Zirkus ein Star zu sein. Und bestimmt kommen auch ein Clown oder mehrere zum Vorschein, wenn sich der große Vorhang geöffnet hat und es kann viel gelacht und geklatscht werden, das ist nämlich Pflicht. Also liebe Eltern, Großeltern, Tanten und Onkel auf geht’s mit dem Nachwuchs ins Zirkuszelt zu den Artisten und ihren Vierbeinern. Sie werden es nicht bereuen und mit Sicherheit viel Spaß haben.

Fotos/Text: Eva