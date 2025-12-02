Da kann er schön Platz nehmen …

Der heilige Nikolaus, wenn er die kommenden Tage nach Marcali kommt. Auf dem großen Platz im Stadtzentrum bietet sich dem Betrachter ein weihnachtliches Bild. Neben dem seit Jahren bunt geschmückten Christbaum, dem Adventskalenderhäuschen und den vielen Lichterketten gibt es zum nahenden Fest einen besonderen Blickfang.





In Samt und Seide gehüllt wartet der große güldene Stuhl inmitten bunter Dekoration auf den heiligen Mann. Schön für große und kleine Besucher auf dem kleinen Christkindlmarkt in Marcali. Und der gute Heilige wird bestimmt manches Päckchen dabei haben in seinem großen Sack, um die Buben und Mädchen zu beschenken. Wir freuen uns drauf.

Foto/Text: Eva

