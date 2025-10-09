Dreizehn ungarische Hotels erhalten Michelin-Schlüssel

Dreizehn Hotels in Ungarn wurden mit Michelin-Schlüsseln ausgezeichnet, dem Hoteläquivalent zum Michelin-Stern für Restaurants – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In einer Erklärung vom Donnerstag würdigte die Michelin-Gruppe elf Ein-Schlüssel-Hotels und zwei Zwei-Schlüssel-Hotels in Ungarn. Zu den Ein-Schlüssel-Hotels gehören das Hotel Petit Bois in Balatonfüred und das Platán Manor in Tata sowie das Anantara New York Palace, das Dorothea Hotel und das Hotel Clark in Budapest. Die Zwei-Schlüssel-Hotels sind das Four Seasons Hotel Gresham Palace und das Matild Palace, beide in Budapest.