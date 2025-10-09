Zwischen Tatabánya und Tarján wurden Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden

Im Komitat Komárom-Esztergom wurden Splittergranaten aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden, wie das 1. Pionier- und Flusswachtregiment der ungarischen Armee am Donnerstag auf seiner Facebook-Seite mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie schrieben: Auf der Straße zwischen Tatabánya und Tarján wurden bei Erdarbeiten zwei nicht abgefeuerte Splittergranaten aus dem Zweiten Weltkrieg deutscher Herkunft mit einem Durchmesser von 8 Zentimetern gefunden. Sie fügten hinzu, dass während der Sprengstoffräumung keine Absperrung erforderlich war. Die Sprengstoffexperten brachten die Sprengkörper zum zentralen Sammelplatz der ungarischen Armee, wo sie später vernichtet werden.