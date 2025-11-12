Ungarische „Füred“-Weine erhalten den Status einer geschützten Ursprungsbezeichnung

„Füred“-Weine aus Balatonfüred und den umliegenden Gemeinden wurden in die eAmbrosia-Datenbank der Europäischen Union als geschützte Ursprungsbezeichnung (g.U.) aufgenommen, teilte die Europäische Kommission am Dienstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Die ungarischen „Füred“-Weine zeichnen sich durch eine mittlere Intensität und eine trockene, frische, knackige Säure aus. Die g.U. würdigt die jahrhundertealte Erfahrung, die über Generationen von Winzern in der Region am Balaton weitergegeben wurde und den Weinen ihr unverwechselbares Geschmacksprofil verleiht“, so die Europäische Kommission. Eine Reihe ungarischer Weine haben den Status einer g.U., darunter Weine aus Badacsony, Eger, Tokaj und Villány.