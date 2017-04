Stromtankstelle in Siófok

Erste Ladestation für Elektroautos und Elektrobikes am Balaton in Betrieb

In der Innenstadt von Siófok wurde die erste 22 Kilowatt-Ladestation für Elektroautos und Elektrobikes am Balaton in Betrieb genommen. Sie befindet sich auf dem Parkplatz des 4-Sterne Janus Boutique Hotel & SPA in der Fő utca 93 – 95 und ist zwischen März und November ununterbrochen nutzbar. Die Einfahrt zum Parkplatz ist über die rund um die Uhr besetzte Rezeption des Hotels möglich.





An der Ladesäule des Typs AGT Compact II., Typ 2, mit 2 x 22 kW können gleichzeitig zwei Elektroautos aufgeladen werden. Des Weiteren gibt es zwei 3,6 kW-Steckdosen für Elektrofahrräder. Das Aufladen wird nach dem Anschluss automatisch gestartet. Das Hotel erwartet die Fahrer der Elektrofahrzeuge mit einem hübschen Café, WLAN und Wellness-Einrichtungen.