In Florida stimmte man für Balatonfüred

Balatonfüred erhielt das Ausrichtungsrecht für das Symposion „World Sailing training and development” im März 2019, schreibt das Internetportal hirbalaton.hu. Das entschied die Jahreskonferenz von World Sailing, des Weltverbandes aller Segelsportarten, in Sarasota in Florida.





Auf dem Symposium in Balatonfüred werden unter anderem Themen wie die Entwicklung des Segelsports, Kooperation, Ausbildung des Segelnachwuchses, Organisation von Wettbewerben, Trainertätigkeiten, Freiwilligenarbeit, Marketing und Promotion, Strategieplanung und Entwicklung des Parasailing in Präsentationen sowie Workshops behandelt.







Die ungarische Bewerbungspräsentation auf der Jahreskonferenz hob die Meilensteine der Zusammenarbeit zwischen dem Ungarischen Segelverband MVSZ und World Sailing in den letzten fünf Jahren hervor, stellte den Balaton, sowie Balatonfüred vor und konnte mit Zahlen aus der eigenen Nachwuchsarbeit überzeugen.