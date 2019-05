Deutsche Unternehmen präsentieren sich in Badacsonytomaj

Am 1. Juni 2019 präsentieren sich ab Mittag im Rahmen des Stadttages in Badacsonytomaj mehrere deutsche Unternehmen, die in der Balaton-Region tätig sind, auf einer Messe am Stadtstrand von Badacsonytomaj.





Nachfolgende Branchen sind vertreten: Alarmsysteme/Sicherheitstechnik; Solartechnik; Abdichtungssysteme; vollbiologische dezentrale Kleinkläranlagen; Bogensport Region Westbalaton







Weiterhin stellt sich die Tourismusregion Meißen/Sachsen vor: auch in diesem Gebiet werden vorzügliche Weine angebaut. Bei deutscher Bratwurst und deutschem Bier freuen sich die Aussteller auf Ihr Kommen und interessante Gespräche auf der Messe am Strandbad von Badacsonytomaj.

Weitere Infos auf clearwatec.eu oder unter aktivklub.zala24.eu