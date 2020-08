Drei Todesfälle, registrierte Infektionen in Ungarn um 35 Fälle gestiegen

Drei Covid-19-Patienten sind gestorben, während die Zahl der registrierten Infektionen in Ungarn in den letzten 24 Stunden um 35 auf 4.731 angestiegen ist, informierte koronavirus.gov.hu am Montagmorgen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die Zahl der Todesfälle habe 605 erreicht, während sich 3.525 Menschen erholt hätten. Es gibt 601 aktive Infektionen, und 61 Coronavirus-Patienten werden im Krankenhaus wegen Covid-19 behandelt, sechs davon an Beatmungsgeräten. 7.574 Menschen befinden sich in offizieller häuslicher Quarantäne, während die Zahl der durchgeführten Tests 362.660 beträgt.

Am 12. Juli traten neue Einreisebeschränkungen in Kraft, mit denen die Einschleppung von Infektionen aus dem Ausland verhindert werden soll. Das Ausland wurde in drei Kategorien eingeteilt: rot, gelb, grün. Die Behörden führen ein Screening der Einreisenden durch und ergreifen Maßnahmen, die sich nach der Schwere der Infektionsrate in jedem Land richten. Dies kann die Anordnung einer 14-tägigen Quarantäne zu Hause und obligatorische Tests umfassen. Die Regierung und die Landesamtsärztin überprüfen die Klassifizierung der Länder wöchentlich.

Um ein Wiederaufflammen der Epidemie zu vermeiden, hat die Regierung die Feierlichkeiten, die am Nationalfeiertag, dem 20. August große Menschenmengen anziehen, einschließlich des Feuerwerks und der Flugschau, abgesagt. Das Verbot von Versammlungen mit mehr als 500 Personen wurde über den 15. August hinaus verlängert. In der Regel müssen die Menschen in Geschäften und in öffentlichen Verkehrsmitteln eine Gesichtsmaske tragen.

Die meisten Infektionen wurden in Budapest registriert (2.099), gefolgt vom Komitat Pest (706) und den Komitaten Fejér (382), Komárom-Esztergom (315) und Zala (265). Die Komitate Békés und Tolna haben die wenigsten Infektionen (jeweils 18).