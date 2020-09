Registrierte Coronavirus-Neuinfektionen in Ungarn um 876 Fälle gestiegen

Drei Covid-19-Patienten sind in den vergangenen 24 Stunden gestorben, während die Zahl der registrierten Coronavirus-Infektionen in Ungarn um 876 auf 18.866 angestiegen ist, informierte koronavirus.gov.hu am Montagmorgen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die Zahl der Todesfälle liege bei 686, und 4.401 Menschen hätten sich erholt. Es gibt 13.779 aktive Infektionen und 463 Covid-19-Patienten werden im Krankenhaus behandelt, 35 an Beatmungsgeräten. Insgesamt befinden sich 26.750 Menschen in offizieller häuslicher Quarantäne, und es wurden 626.021 Tests durchgeführt.

Zusätzlich zu den Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln wird das Tragen einer Maske in Kinos, Theatern, Gesundheits- und Sozialeinrichtungen und öffentlichen Ämtern zur Pflicht gemacht, und Nachtclubs müssen um 23 Uhr schließen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen.