Ungarn unterstützen: Diese Sehenswürdigkeiten sollten Sie besuchen

Die Corona-Pandemie hat Ungarns Wirtschaft stark angegriffen. Besonders betroffen ist der Tourismus, der einen Rückgang von mehr als 33% verbucht. Unterkünfte in Ungarn werden kaum mehr gebucht. Zu groß ist die Angst, sich mit dem Virus zu infizieren. Die Angst der Reisenden ist verständlich. Dennoch muss an die Wirtschaft sowie die Industrie, die Tourismusbranche sowie alle weiteren Sektoren gedacht werden.

Welche Sehenswürdigkeiten Sie sehen sollten und wie Sie sich am besten schützen, erfahren Sie im Folgenden.

Der Balaton – Ein etwas anderer See

Auf keinen Fall verpassen dürfen Sie den Balaton. Der ungarische Plattensee bietet zahlreiche wunderschöne Spots, die Sie bei Ihrem Aufenthalt unbedingt sehen müssen. Der Balaton hat nicht nur einen See zu bieten. Vielmehr ist das gesamte Gebiet sehr wechselhaft gestaltet. So sollten Sie unbedingt den Hügel des Káli-Beckens, oftmals „die Provence Ungarns“ genannt, besuchen. Kaum ein anderer Ort biete so viel Naturverbundenheit, Stille und dennoch reizvolle Orte. Von leckeren Gerichten in Restaurants bis hin zu erholsamen Stunden auf der Wiese finden Sie hier sicherlich Ihr Glück im Urlaub.

Das Ambiente rund um den See lädt Familien, Paare und Singles zum Entspannen sowie Erholen ein. Lassen Sie die Seele baumeln, blicken Sie auf den See und genießen Sie einen Drink. In den Abendstunden wird es um den See ruhiger. Gerade zu Zeiten von Corona sollten Sie darauf achten, Ihre Aufenthalte auf Zeiten außerhalb der Hotspots zu legen. So entgehen Sie großen Menschenmassen. Tragen Sie zudem immer einen Mundschutz.

Burgpalast in Budapest

Wer in Ungarn zu Besuch ist, darf den ehemaligen Königssitz nicht verpassen. Seit dem Jahr 1242 gehört dieses meisterhafte Bauwerk zur Stadtkulisse Budapests. Auf einem schmalen Plateau des Berges ließ der damalige König eine Burg erbauen, die bis zum heutigen Tage Bestand hat. Zum Teil rissen folgende Könige Teile der Burg ab, erbauten diese in neuem Stil oder führten Veränderungen durch. Aus diesem Grund könne Besucherinnen und Besucher kaum mehr aus dem Staunen herauskommen, wenn Sie sich einmal in den Wänden der Burg befinden. Heute gehört der Palast zum UNESCO Weltkulturerbe. Durch den Einbau zahlreicher Museen dient er heute als Schulungsstätte sowie Hotspot für viele Reisende. Tauchen Sie ein in die Geschichte des Landes und lassen Sie sich von zahlreichen Eindrücken mitreißen.

Das Glück ergattern

In Budapest kommt der Spaß nicht zu kurz. Die Unterhaltungsbranche boomt, denn immer mehr Menschen sehne sich nach Abenteuern, Aufregung und Nervenkitzel. Bekannte Casinos sind dabei das Las Vegas oder das Central Casino. In vielen Anlaufstätten finden Sie neben Automatenspielen auch Tische, an den Sie aktiv mit anderen Spielerinnen und Spielern teilnehmen können. Wenn Ihnen dies jedoch zur aktuellen Zeit zu riskant ist, bietet sich auch die Möglichkeit, online Ihr Glück zu versuchen. So können Sie vor Ort Ihr Glück beim Tipico oder einem Online Casinos versuchen.

Der Unterschied zwischen Tipico sowie Onlineglücksspiel liegt auf der Hand: So geht es beim Tipico um Sportwetten. Sie platzieren Geld auf den Ausgang eines Matches zwischen Gegnern. Beispielsweise setzen Sie bei einem Fußballspiel Geld darauf, dass Mannschaft A mehr Tore schießt als Mannschaft B. Je genauer Sie na den Ergebnissen liegen, desto mehr Geld können Sie gewinnen.

Wellness in den Thermalbädern

Wer sich etwas Wellness im Ungarn Urlaub gönnen möchte, ist in Ungarn richtig. Kein anderes Land kann so viele verschiedene Heil- und Thermalbäder präsentieren wie Ungarn. An mehr als 800 Orten finden Sie mineralreiche Thermalbäder, heiße Saunen oder Open-Air Badestätten. Zahlreiche Badeorte bieten Ihnen auch traditionelle Behandlungen für ein Rund-um-sorglos Gefühl an. So können Sie sich mit Heilschlamm behandeln lassen, was zu einer Linderung von Rheuma- oder Schmerzproblemen führt.