Sanofi eröffnet globales Kompetenzzentrum in Budapest

Der französische Pharmakonzern Sanofi hat sein globales Kompetenzzentrum in Budapest eingeweiht. An der Zeremonie nahm der Minister für auswärtige Angelegenheiten und Handel Péter Szijjártó teil – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Das Zentrum wird 350 Mitarbeiter beschäftigen und Dienstleistungen in den Bereichen Finanzen, Buchhaltung, Personalwesen und Gehaltsabrechnung in sieben Sprachen anbieten, sagte er. Sanofi verfügt nun über fünf Standorte in Ungarn und beschäftigt mehr als 2.000 Mitarbeiter im Land, fügte er hinzu.

Szijjártó sagte, dass Ungarn dank niedriger Steuern, eines guten Investitionsumfelds und politischer Stabilität im globalen Wettbewerb um Investitionen an der Spitze stehe. Gegenwärtig gibt es in Ungarn 120 Dienstleistungszentren für Unternehmen, in denen über 55.000 Menschen, meist mehrsprachige Hochschulabsolventen, beschäftigt sind, so Szijjártó. Insgesamt 14 Unternehmen hätten in den vergangenen 12 Monaten Servicezentren im Land eingerichtet, und mit acht großen Unternehmen würden derzeit Gespräche über die Einrichtung ihrer Servicezentren geführt, fügte er hinzu.