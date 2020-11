Dax weiter stark

Der Dax präsentiert sich auch am Tag nach der US-Wahl in starker Form. Am Donnerstag legte der deutsche Leitindex gegen Mittag um 1,15 Prozent auf 12.466,25 Punkte zu. Seit seinem Tief am vergangenen Freitag bei 11.450 Zählern hat er schon wieder mehr als 1000 Punkte aufgeholt.

Der MDax der 60 mittelgroßen Werte gewann am vorletzten Handelstag der Woche 0,95 Prozent auf 27.499,02 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone verbuchte ein Plus von 1,2 Prozent.

In den USA ist zwar immer noch nicht klar, wer neuer Präsident wird. Doch die Chancen für den Demokraten Joe Biden stehen nun sehr gut. Am Markt herrscht diesbezüglich inzwischen Gelassenheit. «Die Anleger setzen darauf, dass das Getöse aus dem republikanischen Trump-Lager nach einem Biden-Sieg irgendwann aufhören wird, und blicken nach vorn», schrieb Analyst Milan Cutkovic vom Broker Axi.