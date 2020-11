Ungarn: 84 Patienten gestorben, Zahl der Covid-19-Infektionen um 3928 gestiegen

In Ungarn sind in den letzten 24 Stunden 84 Patienten mit Covid-19 gestorben, die meisten davon ältere Menschen mit Vorerkrankungen, während 3.928 offiziell mit Covid-19 diagnostiziert wurden, womit die Gesamtzahl der registrierten Infektionen auf 94.916 gestiegen ist, informierte koronavirus.gov.hu am Donnerstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die Zahl der Todesopfer ist auf 2.147 angestiegen, während 22.823 wieder genesen sind. Es gibt 69.946 aktive Infektionen und 5.183 Covid-19-Patienten, die im Krankenhaus versorgt werden, davon 378 an Beatmungsgeräten. 34.603 Personen befinden sich in offizieller häuslicher Quarantäne, und die Gesamtzahl der seit dem ersten Ausbruch durchgeführten Tests ist auf 1.147.616 gestiegen.

Die Regierung kündigte am Dienstagabend neue restriktive Maßnahmen und eine „besondere Rechtsordnung“ an. Ministerpräsident Viktor Orbán forderte in einem Video auf Facebook die Parlamentarier auf, die Sonderrechtsordnung für 90 Tage wieder einzuführen, und kündigte eine Ausgangssperre zwischen Mitternacht und 5 Uhr morgens an. Nachtclubs wurden zur Schließung aufgefordert. Auch das Parken werde wieder kostenlos sein, um den Andrang in den öffentlichen Verkehrsmitteln zu verringern, sagte er. Der Ministerpräsident sagte, dass bei Sportveranstaltungen, in Kinos und Theatern das Publikum nur noch jeden dritten Sitzplatz nutzen dürfe und dass Gesichtsmasken getragen werden müssten.

Die Behörden werden alle Veranstaltungen kontrollieren. Veranstaltungsorte, die sich nicht an die Regeln halten, werden sofort geschlossen, fügte er hinzu. Grenzkontrollen und Einreisebeschränkungen bestehen weiterhin, und frühere Beschränkungen für Besuche in Krankenhäusern und sozialen Einrichtungen gelten weiterhin. Die meisten registrierten Infektionen gibt es in Budapest (24.253), im Komitat Pest (12.049) und in den Komitaten Győr-Moson-Sopron (6.005), Borsod-Abaúj-Zemplén (5.906) und Szabolcs-Szatmár-Bereg (5.264). Das Komitat Tolna hat die wenigsten Infektionen (1.018).