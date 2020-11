Ungarn: 103 Patienten gestorben, Zahl der Covid-19-Infektionen um 4140 gestiegen

In den letzten 24 Stunden sind 103 Patienten, meist ältere Menschen mit einer Vorerkrankung, gestorben, während 4.140 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert wurden, womit sich die Gesamtzahl der Infektionen seit dem Ausbruch im Frühjahr auf 118.918 erhöht hat, informierte koronavirus.gov.hu am Dienstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die Zahl der Todesopfer ist auf 2.596 angestiegen, während 27.585 Menschen wieder genesen sind. Es gibt 88.737 aktive Infektionen und 6.153 Covid-19-Patienten, die im Krankenhaus versorgt werden, 461 an Beatmungsgeräten. 36.078 Menschen befinden sich in offizieller häuslicher Quarantäne, während die Zahl der durchgeführten Tests bei 1.238.467 liegt.

Die Regierung hat die „besondere Rechtsordnung“ wiederhergestellt, so dass sie schnell handeln kann. Ministerpräsident Viktor Orbán kündigte in einem Video auf Facebook an, dass die Regierung die zwischen 20.00 Uhr und 5.00 Uhr geltende Ausgangssperre verlängern und die Öffnungszeiten von Geschäften und anderen Dienstleistungen ab Dienstag um Mitternacht einschränken wird. Universitäten und Sekundarschulen über der achten Klasse werden wieder zur digitalen Bildung zurückkehren, während Einrichtungen für Kinder unter 14 Jahren geöffnet bleiben, sagte er.

Es wird nicht mehr als zehn Personen erlaubt sein, sich bei privaten Veranstaltungen oder Familientreffen zu versammeln, und Sportveranstaltungen müssen hinter verschlossenen Türen abgehalten werden, sagte er. Die Menschen können sich im Freien bewegen, aber Amateurmannschaftssportarten sind verboten, sagte Orbán. Das Parken ist wieder kostenlos, um den Andrang in den öffentlichen Verkehrsmitteln zu verringern.

Bislang wurden die meisten Menschen mit dem Coronavirus in Budapest (29.358) und im Komitat Pest (15.451) registriert, gefolgt von den Komitaten Győr-Moson-Sopron (8.468), Borsod-Abaúj-Zemplén (7.002) und Szabolcs-Szatmár-Bereg (6.236). Das Komitat Tolna hat die wenigsten Infektionen (1.478).