Ungarn: 92 Patienten gestorben, Zahl der Covid-19-Infektionen um 4512 gestiegen

In den vergangenen 24 Stunden sind 92 Covid-Patienten, zumeist ältere Menschen, die an einer Vorerkrankung litten, gestorben, und die Zahl der Coronavirus-Infektionen in Ungarn ist um 4.512 auf 161.461 angestiegen, informierte koronavirus.gov.hu am Donnerstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Insgesamt sind seit dem Auftreten des Coronavirus in Ungarn 3.472 Covid-Patienten gestorben, während 36.345 Menschen wieder genesen sind. Derzeit gibt es 121.644 aktive Infektionen und 7.532 Patienten befinden sich im Krankenhaus, 580 an Beatmungsgeräten. 38.610 Personen befinden sich in offizieller häuslicher Quarantäne, während die Zahl der Tests bei 1.433.008 liegt.

Die meisten Infektionen wurden in Budapest (38.149) registriert, gefolgt vom Komitat Pest (21.041) und den Komitaten Győr-Moson-Sopron (11.144), Borsod-Abaúj-Zemplén (9.173), Szabolcs-Szatmár-Bereg (8.592) und Hajdú-Bihar (8.539). Das Komitat Tolna hat die wenigsten Infektionen (2.141).