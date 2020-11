Wellness und Entspannung pur in Ungarns Kurorten

Ungarn ist ein Land der Vielfalt. Besucher und Einwohner genießen hier nicht nur ein vielseitiges Kulturprogramm, bestaunen historische Bauten und erleben die pittoreske Natur, sondern haben auch die Möglichkeit, in den vielen Thermen Entspannung pur zu erfahren. Ungarn verfügt über 1.200 Thermalquellen, die über das Land verteilt mit Temperaturen von mindestens 30 Grad Celsius aus dem Boden sprudeln und Körper und Geist wohltun.

Die Bäderkultur hat in Ungarn bereits eine lange Tradition und ist tief in der Geschichte des Landes verankert. Bereits vor über 2.000 Jahren wurden die ersten Heilquellen Ungarns entdeckt, einige Bäder bieten auch heute noch das historische Ambiente. Insgesamt bietet Ungarn 350 anerkannte heiße Thermalquellen, die sich durch einen hohen Gehalt an wertvollen Mineralien nachweislich heilend, entspannend und regenerierend auf Körper und Geist auswirken. Nicht ohne Grund ist Ungarn eine der beliebtesten Kurdestinationen Europas. In Ungarn kommen Kultur, Geschichte, Natur und Wellness zusammen.

Budapest – pulsierende Metropole mit orientalischer Bäderkultur

Die ungarische Hauptstadt Budapest ist nicht nur eine pulsierende Metropole voller kultureller und historischer Highlights und eindrucksvoller Sehenswürdigkeiten, sondern auch eine hervorragende Destination für alle Wellnesssuchenden. Mit mehr als 100 heißen Quellen wird Budapest nicht grundlos als Kurhauptstadt Europas bezeichnet. Insgesamt können zwölf Thermalbäder in Budapest besucht werden, die mit prächtigen Badepalästen für Eindruck sorgen. Eines der berühmtesten Bäder ist das Gellért-Bad, das in einem kunstvollen Jugendstil-Bau ein besonders Flair bietet. Das Széchenyi-Bad ist eines der größten Heilbäder in ganz Europa, während das Rudas-Bad und das Király-Bad als zwei der ältesten Bäder durch ihre orientalische Baukunst besonders eindrucksvoll sind.

In Budapest trifft die Bäderkultur auf ein vielseitiges Freizeitprogramm. Bereits seit jeher gehen Bäderkultur und Unterhaltung Hand in Hand. Das Ungarische Nationaltheater bietet in der Hauptstadt erstklassige Aufführungen, während die vielen Museen zum Entdecken einladen. Die verschiedenen landbasierten Casinos runden das Kurangebot mit Spielspaß bei klassischen Spielen wie Roulette, Blackjack und Spielautomaten ab.

Bad Hévíz – Idyllische Kleinstadt mit dem größtem Thermalsee

Neben Budapest ist Bad Hévíz der wohl wichtigste Kurort Ungarns. Der einzigartige Thermalsee ist das Herzstück der idyllischen Kleinstadt. Mit einer Temperatur von 25 bis 35 Grad Celsius kann hier auch in der kalten Jahreszeit gebadet und entspannt werden. Zwischen Seerosen und grüner Natur bietet das stahlblaue Wasser durch seinen einzigartigen Mineralgehalt eine heilende und gesundheitsfördernde Wirkung. Besonders ist der am Grunde des Sees befindliche Torfschlamm, der mit einer konzentrierten Kombination von Mineralien wie Kalkstein, Quarz, Chlorid, Jodid und mehr heilend und schmerzlindernd auf den Körper wirkt. Die Kleinstadt wurde in diesem Jahr sogar durch die Rangliste der European Destinations of Excellence ausgezeichnet: Mit dem 12. Platz gehört der Kurort Hévíz zu den europäischen Top-Reisezielen – und das zu Recht.

In Bad Hévíz steht feinste Entspannung und Regenerierung auf dem Programm. Abgerundet wird die Kur in der Kleinstadt im Nordwesten des Balaton-Sees durch einen lebendigen Ort, der mit historischer Architektur, besonderen Kulturdenkmälern und Naturschätzen beeindruckt. Besonders genießen die Bewohner und Besucher das fast schon mediterrane Mikroklima mit angenehmen Temperaturen. So lässt sich die Stadt und Natur bestmöglich erkunden. Die Gegend und der eindrucksvolle Balaton laden zu Entdeckungstouren zu Fuß und zu Rad ein. Die Kur lässt sich so hervorragend durch körperliche Aktivität abrunden, während man die natürlich schöne Umgebung bewundert. Auch Golf wird angeboten, während der Balaton diverse Wassersportarten wie Segeln und Angeln ermöglicht. Für kulturelle und historische Eindrücke sorgen Museen sowie diverse Gebäude aus Römerzeit in der malerischen Kleinstadt. Hervorragende Unterhaltung am Abend bietet zudem das Kleinstadtkino Fontana, welches als einziges Lichtspielhaus in der Gegend für digitale Unterhaltung sorgt. Besonders in der heutigen Zeit, in der Filme auf Plattformen wie Netflix online gestreamt werden, bietet das kleine Kino ein ganz besonderes und fast schon nostalgisches Erlebnis.

Ungarn ist eine wunderbare Adresse für erholsame Kuren, die dem Körper und der Seele guttun. Besonders die Hauptstadt Budapest sowie die Kleinstadt Bad Hévíz sind mit ihren heilsamen Quellen, eindrucksvollen Bädern und vielseitigem Freizeitprogramm beliebte Kurorte.